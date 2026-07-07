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James Rodríguez iguala Ospina como recordista de jogos pela Colômbia

James Rodríguez iguala Ospina como recordista de jogos pela Colômbia
James Rodríguez iguala Ospina como recordista de jogos pela Colômbia -

 

James Rodríguez alcançou uma marca histórica pela Colômbia nesta terça-feira (7), mas viveu uma noite amarga na Copa do Mundo. Ao entrar em campo contra a Suíça, em Vancouver, o camisa 10 chegou a 131 jogos pela seleção colombiana e igualou David Ospina como o atleta com mais partidas pelo país. A festa individual, porém, ficou em segundo plano por causa do resultado. A Colômbia empatou em 0 a 0 com a Suíça no tempo normal e na prorrogação, mas perdeu por 4 a 3 nos pênaltis. Com isso, a equipe caiu nas oitavas de final e viu a Suíça avançar para enfrentar a Argentina nas quartas.

A federação colombiana celebrou o feito nas redes sociais. “A história continua”, publicou a entidade.

O marco reforça a dimensão de James na história recente da Colômbia. Disputando sua terceira Copa do Mundo, o meia voltou a liderar tecnicamente a equipe de Néstor Lorenzo e foi titular em todos os jogos da campanha no Mundial. Ele começou as partidas contra Uzbequistão, RD Congo, Portugal, Gana e Suíça.

Apesar da sequência, James terminou a Copa sem participar diretamente de gols. Ainda assim, manteve papel importante na organização ofensiva colombiana e seguiu como uma das referências do grupo.

Colômbia não iguala melhor campanha em Copas

A eliminação também impediu a Colômbia de igualar sua melhor campanha em Copas. O melhor desempenho do país continua sendo a chegada às quartas de final em 2014, quando a seleção parou no Brasil.

James, portanto, deixa o Mundial com um recorde histórico, mas sem a sequência que buscava no mata-mata. A Colômbia encerra a participação na Copa em Vancouver, enquanto a Suíça segue no torneio e enfrentará a Argentina no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City.

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