Inglaterra pode ter retorno de titular importante contra a Noruega

Depois de vencer a ‘Batalha do Azteca’ por 3 a 2 diante do México, a Inglaterra segue viva na Copa do Mundo em busca do bicampeonato mundial. O English Team terá pela frente um duelo com a Noruega nas quartas de final, no próximo sábado, dia 11 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (de Brasília).

Já de olho no confronto diante dos noruegueses, a Inglaterra pode ter um retorno mais do que importante para a partida decisiva. De acordo com informações da ‘Sky Sports’, o departamento médico da Inglaterra tem feito um tratamento intensivo para que Reece James possa estar disponível para Thomas Tuchel já para o jogo deste sábado.

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Reece James está fora de combate na Copa do Mundo desde a fase de grupos, quando se lesionou durante o jogo contra Gana. O lateral-direito perdeu os últimos três jogos do English Team – contra Panamá, RD Congo e México. Agora, James pode voltar justamente quando o time vai precisar de peças.

Contra o México, o defensor Jarell Quansah foi expulso e vai cumprir suspensão automática contra a Noruega. Por isso, o retorno de Reece James aparece como uma grande opção para Thomas Tuchel. O técnico já utilizou nomes como Spence, Konsa, Stones e até mesmo Declan Rice no setor na ausência de James.

Desse modo, Inglaterra e Noruega medem forças no sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (de Brasília), por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Quem levar a melhor, enfrentará o vencedor de Argentina e Suíça para decidir um dos finalistas da competição.

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