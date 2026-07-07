ASSINE JÁ!
Jogada10

Técnico da Suíça celebra vaga histórica nas quartas da Copa

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Ruben Vargas #17 of Switzerland celebrates with teammates after scoring the fifth penalty in a penalty shootout for victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images)
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Ruben Vargas #17 of Switzerland celebrates with teammates after scoring the fifth penalty in a penalty shootout for victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by David Ramos/Getty Images) -

O técnico Murat Yakın ainda tentava assimilar a classificação histórica da Suíça para as quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (7), em Vancouver, a seleção suíça empatou em 0 a 0 com a Colômbia no tempo normal e na prorrogação, venceu por 4 a 3 nos pênaltis e voltou a ficar entre as oito melhores do Mundial depois de 72 anos. A última vez que a seleção havia chegado às quartas de final foi em 1954. Por isso, a vitória teve peso especial para o elenco, a comissão técnica e os torcedores.

Depois da partida, Yakın destacou a dificuldade do jogo e valorizou a postura da equipe durante a longa disputa contra os colombianos.

“É uma emoção indescritível”, afirmou o técnico.

A classificação exigiu controle emocional. Afinal, Suíça e Colômbia fizeram um duelo equilibrado, com poucas brechas e muita disputa no meio-campo. Além disso, a decisão nos pênaltis aumentou a tensão depois de 120 minutos sem gols. Nesse cenário, o goleiro Kobel assumiu protagonismo e defendeu a cobrança de Cucho Hernández.

Yakın também ressaltou que a equipe precisou unir “luta incrível, inteligência e muita paciência” para superar o adversário. Dessa forma, o treinador reforçou a ideia de uma classificação construída tanto na organização quanto na resistência mental.

Suíça terá a Argentina pela frente

A vaga suíça também fechou o último confronto das quartas de final. Agora, a seleção europeia enfrentará a Argentina, atual campeã mundial, no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City.

A Suíça chega ao duelo embalada por uma campanha de consistência. Antes de eliminar a Colômbia, a equipe já havia passado pela Argélia no round of 32. Agora, porém, terá seu maior desafio no torneio, diante de uma Argentina que venceu o Egito por 3 a 2 nas oitavas.

Mesmo assim, a classificação desta terça-feira (7) já entrou para a história do futebol suíço. Depois de mais de sete décadas, a equipe volta a disputar uma vaga na semifinal da Copa. O vencedor de Argentina x Suíça enfrentará Noruega ou Inglaterra na próxima fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas