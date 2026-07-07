Técnico da Suíça celebra vaga histórica nas quartas da Copa

O técnico Murat Yakın ainda tentava assimilar a classificação histórica da Suíça para as quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (7), em Vancouver, a seleção suíça empatou em 0 a 0 com a Colômbia no tempo normal e na prorrogação, venceu por 4 a 3 nos pênaltis e voltou a ficar entre as oito melhores do Mundial depois de 72 anos. A última vez que a seleção havia chegado às quartas de final foi em 1954. Por isso, a vitória teve peso especial para o elenco, a comissão técnica e os torcedores.
Depois da partida, Yakın destacou a dificuldade do jogo e valorizou a postura da equipe durante a longa disputa contra os colombianos.
“É uma emoção indescritível”, afirmou o técnico.
A classificação exigiu controle emocional. Afinal, Suíça e Colômbia fizeram um duelo equilibrado, com poucas brechas e muita disputa no meio-campo. Além disso, a decisão nos pênaltis aumentou a tensão depois de 120 minutos sem gols. Nesse cenário, o goleiro Kobel assumiu protagonismo e defendeu a cobrança de Cucho Hernández.
Yakın também ressaltou que a equipe precisou unir “luta incrível, inteligência e muita paciência” para superar o adversário. Dessa forma, o treinador reforçou a ideia de uma classificação construída tanto na organização quanto na resistência mental.
Suíça terá a Argentina pela frente
A vaga suíça também fechou o último confronto das quartas de final. Agora, a seleção europeia enfrentará a Argentina, atual campeã mundial, no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City.
A Suíça chega ao duelo embalada por uma campanha de consistência. Antes de eliminar a Colômbia, a equipe já havia passado pela Argélia no round of 32. Agora, porém, terá seu maior desafio no torneio, diante de uma Argentina que venceu o Egito por 3 a 2 nas oitavas.
Mesmo assim, a classificação desta terça-feira (7) já entrou para a história do futebol suíço. Depois de mais de sete décadas, a equipe volta a disputar uma vaga na semifinal da Copa. O vencedor de Argentina x Suíça enfrentará Noruega ou Inglaterra na próxima fase.
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