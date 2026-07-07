Brasil fica em 11º lugar na Copa e iguala segunda pior colocação da história

Eliminado pela Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 na 11ª colocação. Sob o comando de Ancelotti, o Brasil igualou a segunda pior campanha de sua história em 23 participações no torneio. Assim, repete o desempenho de 1966, quando caiu na fase de grupos.

O resultado é o pior desde 1966, quando a Seleção também terminou a Copa na 11ª colocação geral. Na ocasião, o time brasileiro se despediu do torneio ainda na primeira fase da competição após ficar em terceiro lugar no Grupo 3 com apenas uma vitória (sobre a Bulgária) e duas derrotas (para Hungria e Portugal). A única campanha inferior aconteceu em 1934, quando a Canarinho ficou na 14ª posição.

LEIA MAIS: Líderes do Brasil fazem último pedido à CBF para novo ciclo após eliminação

Em 2026, o Brasil teve três vitórias (sobre Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos) antes de cair diante da Noruega. Entre as outras equipes eliminadas nas oitavas de final, apenas o México e Colômbia tiveram campanha melhor.

O México somou 12 pontos graças ao aproveitamento perfeito na fase de grupos e ficou à frente, mesmo após a Inglaterra despachar os mexicanos do torneio. No embate sul-americano e europeu, a Colômbia, que caiu nas penalidades máximas, também superaria a pontuação brasileira. Os suíços avançaram após o zero a zero no tempo regulamentar e na prorrogação.

Veja a classificação final do Brasil

9º México: 12 pontos — +7 saldo — 10 gols pró

10º Colômbia: 11 pontos — +4 saldo — 5 gols pró

11º Brasil: 10 pontos — +6 saldo — 10 gols pró

12º Estados Unidos: 9 pontos — +3 saldo — 11 gols pró

13º Portugal: 8 pontos — +5 saldo — 8 gols pró

14º Canadá: 7 pontos — +3 saldo — 9 gols pró

15º Egito: 6 pontos — +1 saldo — 8 gols pró

16º Paraguai: 5 pontos — -3 saldo — 3 gols pró

17º Holanda: 8 pontos — +6 saldo — 11 gols pró

18º Alemanha: 7 pontos — +6 saldo — 11 gols pró

19º Costa do Marfim: 6 pontos — +1 saldo — 5 gols pró

20º Croácia: 6 pontos — -1 saldo — 6 gols pró

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.