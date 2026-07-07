ASSINE JÁ!
Jogada10

Akanji diz que não baterá mais pênaltis após erro pela Suíça

Akanji diz que não baterá mais pênaltis após erro pela Suíça
Akanji diz que não baterá mais pênaltis após erro pela Suíça -

 

Manuel Akanji prometeu não cobrar mais pênaltis pela Suíça depois do erro contra a Colômbia. Nesta terça-feira (7), no BC Place, em Vancouver, o zagueiro desperdiçou a única cobrança suíça na disputa que decidiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Ainda assim, a seleção europeia venceu por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Com isso, avançou para enfrentar a Argentina.

Akanji assumiu a responsabilidade logo depois da classificação. Além disso, admitiu que mudou a decisão poucos segundos antes do chute. Por isso, classificou o lance como catastrófico. O defensor também explicou que escorregou no momento da batida. Assim, mandou a bola muito acima do gol colombiano.

“Foi o último pênalti que bati. Foi catastrófico. Mudei de ideia no último momento. A regra mais antiga diz que você não deve mudar de ideia. Eu fiz isso, ainda escorreguei um pouco, e a bola passou quatro metros por cima do gol”, afirmou Akanji, em entrevista à SRF.

Apesar do erro, a Suíça conseguiu se manter viva na Copa. Depois disso, o grupo mostrou equilíbrio emocional. Afinal, uma cobrança perdida poderia mudar completamente o rumo da disputa. No entanto, os suíços reagiram, converteram as demais batidas e contaram com defesa decisiva de Gregor Kobel.

Akanji, portanto, valorizou a resposta coletiva. Embora tenha reconhecido problemas ofensivos durante a partida, o zagueiro destacou a compactação da equipe. Segundo ele, a Suíça não produziu tanto no ataque. Mesmo assim, conseguiu competir, resistir à Colômbia e levar a decisão até os pênaltis.

“Estou incrivelmente orgulhoso da forma como a equipe reagiu a isso. Não fizemos uma partida tão boa, principalmente ofensivamente, faltou muita coisa. Mas fomos compactos como equipe”, disse o zagueiro.

Vargas e Kobel sustentam classificação

A disputa também teve outros personagens decisivos. Primeiro, Kobel defendeu a cobrança de Cucho Hernández e recolocou a Suíça em vantagem emocional. Depois, Vargas converteu a batida que garantiu a vaga. Dessa forma, a equipe voltou às quartas de final da Copa pela primeira vez desde 1954.

Vargas se emocionou após a classificação. O atacante lembrou que enfrentou problemas físicos antes do Mundial. Por isso, disse que ainda tentava entender a dimensão do momento. A cobrança decisiva, portanto, teve peso especial para o jogador e para a seleção suíça.

“Eu acho que ainda nem assimilei. Agradeço a Deus por este momento. Por muito tempo, eu não sabia se poderia jogar”, declarou Vargas.

Kobel também celebrou a classificação. Além da defesa no pênalti de Cucho Hernández, o goleiro destacou o peso histórico da vaga. Afinal, a Suíça encerrou uma espera de 72 anos sem aparecer entre as oito melhores seleções de uma Copa.

“Foi um jogo incrível. Chegar às quartas de final com a Suíça é um feito extraordinário. Estou muito feliz por cada um”, afirmou Kobel.

Agora, a Suíça enfrentará a Argentina no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Quem avançar pegará Noruega ou Inglaterra na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas