Akanji diz que não baterá mais pênaltis após erro pela Suíça

Manuel Akanji prometeu não cobrar mais pênaltis pela Suíça depois do erro contra a Colômbia. Nesta terça-feira (7), no BC Place, em Vancouver, o zagueiro desperdiçou a única cobrança suíça na disputa que decidiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Ainda assim, a seleção europeia venceu por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Com isso, avançou para enfrentar a Argentina.

Akanji assumiu a responsabilidade logo depois da classificação. Além disso, admitiu que mudou a decisão poucos segundos antes do chute. Por isso, classificou o lance como catastrófico. O defensor também explicou que escorregou no momento da batida. Assim, mandou a bola muito acima do gol colombiano.

“Foi o último pênalti que bati. Foi catastrófico. Mudei de ideia no último momento. A regra mais antiga diz que você não deve mudar de ideia. Eu fiz isso, ainda escorreguei um pouco, e a bola passou quatro metros por cima do gol”, afirmou Akanji, em entrevista à SRF.

Apesar do erro, a Suíça conseguiu se manter viva na Copa. Depois disso, o grupo mostrou equilíbrio emocional. Afinal, uma cobrança perdida poderia mudar completamente o rumo da disputa. No entanto, os suíços reagiram, converteram as demais batidas e contaram com defesa decisiva de Gregor Kobel.

Akanji, portanto, valorizou a resposta coletiva. Embora tenha reconhecido problemas ofensivos durante a partida, o zagueiro destacou a compactação da equipe. Segundo ele, a Suíça não produziu tanto no ataque. Mesmo assim, conseguiu competir, resistir à Colômbia e levar a decisão até os pênaltis.

“Estou incrivelmente orgulhoso da forma como a equipe reagiu a isso. Não fizemos uma partida tão boa, principalmente ofensivamente, faltou muita coisa. Mas fomos compactos como equipe”, disse o zagueiro.

Vargas e Kobel sustentam classificação

A disputa também teve outros personagens decisivos. Primeiro, Kobel defendeu a cobrança de Cucho Hernández e recolocou a Suíça em vantagem emocional. Depois, Vargas converteu a batida que garantiu a vaga. Dessa forma, a equipe voltou às quartas de final da Copa pela primeira vez desde 1954.

Vargas se emocionou após a classificação. O atacante lembrou que enfrentou problemas físicos antes do Mundial. Por isso, disse que ainda tentava entender a dimensão do momento. A cobrança decisiva, portanto, teve peso especial para o jogador e para a seleção suíça.

“Eu acho que ainda nem assimilei. Agradeço a Deus por este momento. Por muito tempo, eu não sabia se poderia jogar”, declarou Vargas.

Kobel também celebrou a classificação. Além da defesa no pênalti de Cucho Hernández, o goleiro destacou o peso histórico da vaga. Afinal, a Suíça encerrou uma espera de 72 anos sem aparecer entre as oito melhores seleções de uma Copa.

“Foi um jogo incrível. Chegar às quartas de final com a Suíça é um feito extraordinário. Estou muito feliz por cada um”, afirmou Kobel.

Agora, a Suíça enfrentará a Argentina no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Quem avançar pegará Noruega ou Inglaterra na semifinal.

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