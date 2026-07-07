Quartas da Copa: Europa domina e Argentina é única sul-americana

A Argentina se tornou a última seleção sul-americana viva na disputa da Copa do Mundo de 2026. Na fase das oitavas, três seleções da América Sul foram eliminadas: Brasil, Paraguai e Colômbia. Por outro lado, seleções da Europa são dominantes na competição, apesar dos duelos equilibrados. Além disso, a África tem um representante no torneio.

Assim, o cenário iguala o pior desempenho sul-americano desde 2002. Naquela Copa do Mundo, só o Brasil chegou às quartas de final. A Seleção Brasileira, posteriormente, conquistou o pentacampeonato.

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Entretanto, em 2026, a Argentina, assim, carrega sozinha a presença do continente entre os oito melhores. Atual campeã mundial, a equipe liderada por Lionel Messi venceu o Egito por 3 a 2, de virada. Resultado garantiu a vaga nas quartas.

Por outro lado, a Europa domina esta fase da Copa com seis seleções classificadas. França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça avançaram. A África completa a lista de classificados com um representante. Marrocos avançou ao eliminar o Canadá nas oitavas de final.

As quartas de final começam nesta quinta-feira (9/7) com o duelo entre França e Marrocos. Na sexta-feira (10/7), Espanha e Bélgica medem forças, enquanto o sábado (11/7) encerra a fase com as duas últimas partidas: a Noruega, algoz do Brasil, enfrenta a Inglaterra e, depois, a Argentina decide a vaga contra a Suíça.

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