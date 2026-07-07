Globo demite narrador Sergio Arenillas em meio à Copa do Mundo de 2026

O Grupo Globo demitiu o narrador Sergio Arenillas, do SporTV, nesta terça-feira (7). Esse desligamento ocorre justamente durante a realização da Copa do Mundo de 2026 e faz parte de uma série de cortes que a emissora promove em seu departamento de esportes.

Arenillas começou sua trajetória na emissora carioca em 2015. Naquele ano, ele venceu um concurso de novos talentos focado na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em 2016. Durante os 11 anos de casa, o jornalista construiu sua carreira voltada especialmente para a transmissão de esportes olímpicos e para as competições de futebol feminino no país.

Trajetória interna e marcas na TV Globo

Graças à sua evolução profissional na empresa, Arenillas alcançou a TV aberta. Nesse período, ele se tornou o narrador mais jovem a comandar uma transmissão na história da TV Globo. Além disso, o jornalista acumulou participações no programa Esporte Espetacular entre 2020 e 2023, onde liderou quadros de modalidades radicais.

Posteriormente, o locutor passou a realizar inserções ao vivo nos intervalos de jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Nessas ocasiões, ele atualizava os placares dos confrontos paralelos. No currículo, o profissional carrega as coberturas das Copas do Mundo Femininas de 2019 e 2023, as Olimpíadas de Tóquio e Paris, além das edições dos Jogos de Inverno de 2022 e 2026.

Formação e bastidores do desligamento

Antes de ingressar no Grupo Globo por meio do reality de locução, Sergio Arenillas trabalhou na Rádio Gazeta, em São Paulo. O narrador também possui formação acadêmica em jornalismo pela Fundação Cásper Líbero.

Embora o setor de esportes esteja passando por mudanças, a direção da TV Globo evita se manifestar publicamente sobre as recentes demissões. Por conta disso, a assessoria de imprensa da emissora não emitiu nenhuma nota oficial sobre o desligamento do profissional até o presente momento.

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