Egito aciona Fifa contra árbitro após eliminação para Argentina

O Egito ainda não se conformou com a eliminação na Copa do Mundo, após perder de virada para a Argentina por 3 a 2, na tarde desta terça-feira (07). O presidente da Federação de Futebol do país, Hany Abo Rida, enviou à Fifa uma queixa sobre a atuação do árbitro francês François Letexier e sua equipe na partida.

O duelo ficou marcado pelo brilho de Messi, que conduziu os argentinos à vitória após sair perdendo por 2 a 0. Porém, a bronca egípcia fica por lances polêmicos da partida. Primeiro, o gol anulado de Zico, no qual o Var recomendou a revisão e Letexier anotou a falta em Attia em cima de Lisandro Martínez, no começo da jogada. No segundo, a bronca ficou por conta de possíveis pênaltis na jogada que originou o gol da virada argentina. As alegações são de um puxão de camisa de Mac Allister em cima de Fathy e, na sequência, uma falta de Julián Álvarez em cima de Salah.

Críticas após a partida

Agora, o Egito aguarda a resposta da entidade, enquanto amarga a eliminação. Após a partida, o treinador Hossam Hassan não teve medo de criticar o francês. O técnico enfatizou que a atuação do árbitro afetou o jogo, o qual considerou como manipulado.

“Talvez ele tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa. ou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso. E quero dizer mais uma coisa, se eles querem tanto que eles vençam, por que chamam todo mundo para vir e participar?”, alegou.

Já o atacante Zico seguiu a linha do treinador. Na visão do jogador, a partida já estava direcionada para uma vitória argentina. No fim, parabenizou com antecedência, a Albiceleste por mais um título da Copa.

“O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida manipulada. Queria muito dar alegria a eles (torcedores), mas peço desculpas. Não deu. Não foi nossa culpa. Esse árbitro… Parece que essa partida foi direcionada. Estávamos vencendo por 2 a 0, e ele vindo para cima da gente. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo, pelo jeito”, pontuou.

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