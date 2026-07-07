Fifa escala árbitro argentino para jogo da França e revolta europeus

A Fifa divulgou nesta terça-feira (07) a arbitragem para a partida entre França e Marrocos, na próxima quinta (09), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O árbitro argentino Facundo Tello será o árbitro, sendo auxiliado pelos compatriotas Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Além do trio, o quarto e o quinto árbitro também vêm do mesmo país, com Dario Herrera e Cristian Navarro.

A escolha provocou revolta na internet. Franceses acusaram na internet a entidade de escalar o quinteto argentino para prejudicar os Bleus em uma briga por mais um título mundial. Apesar da polêmica, a classificação da Albiceleste teve participação de um francês. O árbitro François Letexier apitou a classificação da Argentina contra o Egito, com muitos protestos da seleção africana.

Essa será a primeira vez que a Fifa escala uma equipe inteira de arbitragem do mesmo país neste Mundial. Até aqui, Tello apitou dois jogos na Copa. Primeiro, o empate entre Canadá e Bósnia, em 1 a 1, na primeira rodada. Já sua última partida aconteceu na terceira rodada, na vitória da África do Sul contra a Coreia do Sul, sem grandes polêmicas.

Apesar de admitir que há um sentimento amargo entre os países, o clima na seleção da França é de não dar tanto peso assim a isso. Inclusive, o goleiro Robin Risser minimizou as polêmicas e valorizou o trabalho da arbitragem, destacando que os árbitros estão escalados por merecimento.

“Não podemos cair em paranoia. Há uma certa amargura (entre franceses e argentinos) há alguns anos, desde a última final, mas isso faz parte do jogo. Se esses árbitros estão aqui é porque estão à altura da competição”, afirmou.

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