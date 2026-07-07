Arias pede mudança interna após eliminação da Colômbia

Jhon Arias deixou o BC Place, em Vancouver, com frustração, mas também com cobrança por uma reflexão profunda na Colômbia. Nesta terça-feira (7), depois do empate em 0 a 0 com a Suíça e da derrota por 4 a 3 nos pênaltis, o atacante lamentou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ainda assim, preferiu olhar para o futuro e pediu que a queda marque o começo de uma mudança interna na seleção.

Para Arias, a Colômbia tinha qualidade para seguir até a decisão do Mundial. Por isso, a eliminação teve peso ainda maior. Além disso, o jogador afirmou que o sentimento do país aumentou a dor do grupo, já que a torcida acreditava em uma campanha mais longa.

“É uma cicatriz que fica muito dolorosa, bastante amarga. Que hoje seja o começo de uma mudança interna, porque eu acho que tínhamos condições totais de chegar até o último dia. Mas algo nos faltou”, afirmou Arias.

O atacante também pediu desculpas aos colombianos. Segundo ele, a expectativa era grande, sobretudo porque a seleção demonstrou competitividade ao longo do torneio. Mesmo assim, a campanha terminou antes do esperado. Assim, a Colômbia voltou a parar em uma fase anterior às quartas, melhor campanha do país em Copas, alcançada em 2014.

“O país demonstrava que acreditava, que vibrava conosco. E eu acho que isso só aumenta a dor. Mas como colombianos, se há algo que nos caracteriza é a capacidade de nos sobrepor às adversidades. Como eu disse, espero que hoje seja um recomeço. Que nos leve a chegar até o último dia. Eu acho que já está bom ficar sempre à porta, de não conseguir. Fizemos um bom Mundial, mas infelizmente não chegamos e o futebol é de resultados. Espero que daqui a quatro anos tenhamos ajustado o necessário para que possamos chegar até o último dia”, continuou.

Arias, porém, evitou um discurso de terra arrasada. Embora tenha reconhecido a dor pela queda, o jogador defendeu que o momento sirva para corrigir erros, não para destruir tudo o que a equipe construiu. Dessa forma, pediu calma na análise e destacou que a seleção mostrou pontos sólidos durante o Mundial.

Atacante evita apontar culpados

Arias afirmou que a tendência, depois de uma eliminação como essa, é adotar uma leitura fatalista. No entanto, ele rejeitou essa visão. Para o atacante, a Colômbia ainda tem base, força competitiva e jogadores de alto nível. Portanto, o desafio passa por identificar o que faltou para que a equipe desse o próximo passo.

“Quando acontecem coisas como as que aconteceram hoje, a tendência é sermos fatalistas. Acreditar que tudo está mal. Mas eu não considero que tudo está mal. Acho que o Mundial nos mostrou também uma base”, disse.

Além disso, Arias reforçou que a seleção sabe competir. Ainda assim, admitiu que algo precisa mudar. O atacante pediu uma reflexão interna e afirmou que os jogadores devem pensar no que podem oferecer melhor à equipe nos próximos anos.

A eliminação veio depois de um jogo equilibrado. Colômbia e Suíça não marcaram durante o tempo normal nem na prorrogação. Nos pênaltis, os suíços venceram por 4 a 3 e avançaram às quartas de final pela primeira vez desde 1954.

Agora, a Suíça enfrentará a Argentina no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Já a Colômbia encerra a participação na Copa em Vancouver e inicia um período de avaliação após a queda nas oitavas.

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