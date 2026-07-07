Flaco López vira o único atleta do Brasileirão na Copa do Mundo

A lista de jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo de 2026 sofreu uma redução drástica. Depois da eliminação da Colômbia nesta terça-feira (7), o torneio conta com apenas um sobrevivente que atua no futebol brasileiro: o argentino Flaco López, do Palmeiras. A seleção colombiana contava com quatro atletas do nosso campeonato, mas acabou caindo diante da Suíça na disputa por pênaltis. Por outro lado, a Argentina de Lionel Messi carimbou o passaporte para as quartas de final após vencer o Egito de virada por 3 a 2.

Esse Mundial começou com um número recorde de 32 atletas convocados que defendem clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, a maior marca pertencia à Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Naquela ocasião, 27 jogadores que atuavam no Brasil foram ao torneio, sendo 22 na própria Seleção Brasileira, três no Uruguai, um na Argentina e um no Chile.

Desta vez, a distribuição se mostrou muito mais ampla entre as seleções sul-americanas. Brasil, Paraguai e Uruguai lideraram a lista de representantes locais, com sete convocados cada. Logo após, veio o Equador com cinco nomes, seguido de perto pela Colômbia, com quatro. A Argentina e a Holanda completaram o grupo de equipes com atletas do Brasileirão, cedendo um jogador cada.

Lista completa de convocados do futebol brasileiro

Para organizar o recorde histórico de atletas da Série A que viajaram para a Copa, preparamos o levantamento completo. A tabela abaixo detalha todas as convocações divididas por seleções e seus respectivos clubes:

Seleção Jogador Clube Brasileiro Brasil Weverton Grêmio Alex Sandro Flamengo Danilo Flamengo Léo Pereira Flamengo Lucas Paquetá Flamengo Danilo Santos Botafogo Neymar Santos Paraguai Balbuena Grêmio Bobadilla São Paulo Gustavo Gómez Palmeiras Isidro Pitta Bragantino Junior Alonso Atlético-MG Maurício Palmeiras Ramón Sosa Palmeiras Uruguai Arrascaeta Flamengo Canobbio Fluminense De la Cruz Flamengo Emiliano Martínez Palmeiras Piquerez Palmeiras Rochet Internacional Varela Flamengo Equador Alan Franco Atlético-MG Félix Torres Internacional Minda Atlético-MG Plata Flamengo Preciado Atlético-MG Colômbia Andrés Gómez Vasco Arias Palmeiras Carrascal Flamengo Juan Portilla Athletico-PR Argentina Flaco López Palmeiras (Remanescente) Holanda Memphis Depay Corinthians

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