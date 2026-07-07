Flaco López vira o único atleta do Brasileirão na Copa do Mundo

A lista de jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo de 2026 sofreu uma redução drástica. Depois da eliminação da Colômbia nesta terça-feira (7), o torneio conta com apenas um sobrevivente que atua no futebol brasileiro: o argentino Flaco López, do Palmeiras. A seleção colombiana contava com quatro atletas do nosso campeonato, mas acabou caindo diante da Suíça na disputa por pênaltis. Por outro lado, a Argentina de Lionel Messi carimbou o passaporte para as quartas de final após vencer o Egito de virada por 3 a 2.
Esse Mundial começou com um número recorde de 32 atletas convocados que defendem clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, a maior marca pertencia à Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Naquela ocasião, 27 jogadores que atuavam no Brasil foram ao torneio, sendo 22 na própria Seleção Brasileira, três no Uruguai, um na Argentina e um no Chile.
Desta vez, a distribuição se mostrou muito mais ampla entre as seleções sul-americanas. Brasil, Paraguai e Uruguai lideraram a lista de representantes locais, com sete convocados cada. Logo após, veio o Equador com cinco nomes, seguido de perto pela Colômbia, com quatro. A Argentina e a Holanda completaram o grupo de equipes com atletas do Brasileirão, cedendo um jogador cada.
Lista completa de convocados do futebol brasileiro
Para organizar o recorde histórico de atletas da Série A que viajaram para a Copa, preparamos o levantamento completo. A tabela abaixo detalha todas as convocações divididas por seleções e seus respectivos clubes:
|Seleção
|Jogador
|Clube Brasileiro
|Brasil
|Weverton
|Grêmio
|Alex Sandro
|Flamengo
|Danilo
|Flamengo
|Léo Pereira
|Flamengo
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Danilo Santos
|Botafogo
|Neymar
|Santos
|Paraguai
|Balbuena
|Grêmio
|Bobadilla
|São Paulo
|Gustavo Gómez
|Palmeiras
|Isidro Pitta
|Bragantino
|Junior Alonso
|Atlético-MG
|Maurício
|Palmeiras
|Ramón Sosa
|Palmeiras
|Uruguai
|Arrascaeta
|Flamengo
|Canobbio
|Fluminense
|De la Cruz
|Flamengo
|Emiliano Martínez
|Palmeiras
|Piquerez
|Palmeiras
|Rochet
|Internacional
|Varela
|Flamengo
|Equador
|Alan Franco
|Atlético-MG
|Félix Torres
|Internacional
|Minda
|Atlético-MG
|Plata
|Flamengo
|Preciado
|Atlético-MG
|Colômbia
|Andrés Gómez
|Vasco
|Arias
|Palmeiras
|Carrascal
|Flamengo
|Juan Portilla
|Athletico-PR
|Argentina
|Flaco López
|Palmeiras (Remanescente)
|Holanda
|Memphis Depay
|Corinthians
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