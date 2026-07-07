Boca Juniors x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio à sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o Athletico vai até a Argentina para um amistoso de peso. Na noite desta quarta-feira (08), o Rubro-Negro encara o Boca Juniors, em Salta, no interior da Argentina, às 21h, de Brasília.
O duelo acontece em meio a parada do calendário para a Copa do Mundo, e ficou com o nome de “Desafio de Inverno”. O Furacão se prepara para o retorno do Brasileirão, no qual ocupa a quarta colocação, com 30 pontos. Já os Xeneizes ficaram com o vice-campeonato do Apertura do Campeonato Argentino e vai encarar o O’Higgins na fase de playoff da Sul-Americana.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela TV fechada na ESPN 3 e pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Boca Juniors
Grande atração do amistoso no interior do país, o Boca chega em um momento de reconstrução do seu elenco. Afinal, ao longo da paralisação para a Copa, a equipe perdeu o atacante Edinson Cavani, que rescindiu com o clube. A equipe passa por um processo de reformulação em seu elenco. Nesta intertemporada, os Xeneizes enfrentaram o Defensa y Justicia no último sábado (04) e empataram em 1 a 1. Paredes, que defende a Argentina na Copa, é desfalque para Rodolfo Arruabarrena.
Como chega o Athletico
Depois de um grande primeiro semestre, o Furacão se prepara para tentar manter o mesmo nível. Nesta intertemporada, o Rubro-Negro já goleou o Andraus por 10 a 0 em jogo-treino. Para a partida na Argentina, Odair Hellmann não conta com o lateral-direito Benavídez e o atacante Kevin Viveros, que ficaram em Curitiba realizando tratamento no departamento médico. Por outro lado, o treinador conta com os reforços Gilberto Moraes e Jorge Rivaldo. Inclusive, o lateral que veio do Bahia tem chances de começar o amistoso como titular.
BOCA JUNIORS X ATHLETICO
Amistoso Internacional
Data e horário: 08/7/2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Padre Ernesto Martearena, Salta (ARG)
BOCA JUNIORS: García; Gorosito, Di Lollo, Costa e Braida; Belmonte, Alarcón, Zenón e Aranda; Ángel Romero e Giménez. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho (Léo Derik); Leozinho, Mendoza e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem: Não divulgada
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.