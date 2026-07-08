Endrick: “Orgulho e a esperança vão continuar me guiando”

Endrick voltou a se manifestar sobre a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo para Noruega no último domingo. O atacante de 19 anos publicou um texto nas redes sociais nesta terça-feira (7/7) e disse que “é difícil pensar em como confortar todos”.

“Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos. A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo. O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes”, escreveu.

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Endrick, entretanto, ficou marcado na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa, pelo gol perdido no segundo tempo. O atacante saiu na cara do goleiro Nyland e chutou para fora quando o placar ainda estava 0 a 0.

A Seleção Brasileira amarga o maior período sem títulos da Copa e chegará a edição de 2030 com 28 anos sem erguer a taça. A primeira convocação, aliás, deve ocorrer no início de setembro para uma data Fifa de quase 20 dias, na qual o Brasil poderá realizar de três a quatro amistosos.

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