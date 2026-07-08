Athletico x RB Bragantino (Sub 20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na reedição da última semifinal do torneio, Athletico e RB Bragantino iniciam o duelo pelas quartas de final do Brasileirão Sub 20. O jogo de ida entre as equipes acontece na tarde desta quarta-feira (08), às 15h, de Brasília, no CT do Caju, em Curitiba.

Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o confronto direto por 3 a 1, dentro de casa. Entretanto, no ano passado, o Massa Bruta garantiu a vaga na decisão ao golear o Furacão por 5 a 1. Na tabela, os paulistas ficaram na frente, com 34 pontos e na quarta colocação, enquanto os paranaenses ficaram em quinto, com 32 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal do YouTube do Athletico.

Como chega o Athletico

Com a classificação garantida na última rodada, ao derrotar o Vitória, o Rubro-Negro tenta se impor dentro de casa no mata-mata. A equipe chega empolgada por ter vencido três dos últimos quatro jogos na competição. O Furacão tenta encaminhar a classificação após um primeiro semestre complicado, onde acabou sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Araucária.

Como chega o Bragantino

Vice-campeão na última temporada, o Massa Bruta quer fazer valer a melhor campanha na primeira fase para seguir firme na competição. A equipe paulista conseguiu ter um bom retrospecto nos últimos jogos, quatro vitórias em cinco partidas, com direito a uma goleada, fora de casa, em cima do América Mineiro, por 5 a 0. O elenco conta com o destaque de jogadores que passaram pelo time principal nesta temporada, como o zagueiro Breno.

ATHLETICO X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Quartas de final (jogo de ida)

Data e horário: 08/7/2026 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT do Caju, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Carlos Eduardo; Vitinho, Fábio Lucas, Baldini e João Gomes; Gabriel Feitosa, Back e Lucas Marezi; Kauan Stabelini, Kauê Sestaem e Juliano Santini. Técnico: Alexandre Lemos.

RB BRAGANTINO: Rafael Monteiro; Breno Moraes, Weimar Palacios e Cauê Nascimento; Rafael Lima, Gabriel Lopes, Yuri Alves, Vini Krygsman e Albert; Filipinho e Jhuan Nunes. Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Marco Antonio Dos Santos Travessolo (PR)

Assistentes: Lucas Henrique Gowatiski e Nicoli Marques Martins Luiz

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