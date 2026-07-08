Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistoso

O Fluminense definiu um planejamento especial para os trabalhos desta quarta-feira (8). A comissão técnica dividiu os atletas que se reapresentaram para a intertemporada em dois grupos distintos. Como resultado dessa estratégia, uma parte do plantel realizará um jogo-treino no CT Carlos Castilho durante o período da manhã, enquanto o restante do elenco principal subirá ao gramado do Maracanã, às 20h30, para enfrentar o Nova Iguaçu em um amistoso preparatório.

A intenção principal da comissão tricolor envolve o controle rígido da minutagem dos jogadores neste retorno às atividades coletivas. A estratégia evita o desgaste excessivo físico logo após a paralisação do calendário nacional para a disputa das competições de seleções. A diretoria já realizou um teste semelhante no início deste mês, quando o Fluminense goleou o São Cristóvão por 5 a 0 em uma atividade fechada no centro de treinamentos.

Preparação intensa e reencontro com os torcedores do Fluminense

Diferente da atividade realizada no CT Carlos Castilho, o duelo noturno diante do Nova Iguaçu contará com a presença de público nas arquibancadas do Maracanã. Desse modo, o clube espera reencontrar os torcedores em uma partida de exibição que serve para dar ritmo de jogo às principais peças do time.

Logo após o confronto diante da equipe da Baixada Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras dará continuidade aos testes agendados na capital fluminense. O próximo compromisso está marcado para o domingo (12), às 16h, contra o Bahia, novamente no Maracanã e também com abertura de bilheteria para a torcida.

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