Raphinha desabafa após queda do Brasil e manda recado à nova geração

Assim como Endrick, o atacante Raphinha foi as redes sociais desabafar sobre a eliminação do Brasil no último domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ocamisa 11, que não entrou em campo na derrota por 2 a 1 para a Noruega, na fase oitavas de final, lamentou o resultado e a queda precoce na competição. Além disso, ele mandou um recado à geração de jogadores.

“Vocês são a nossa próxima geração. Continuem acreditando, treinando, persistindo e amando o futebol”, escreveu.

Raphinha deve ganhar mais oportunidades com a camisa da Seleção na próxima Copa. Afinal, no duelo contra o Haiti, segundo compromisso da Seleção na Copa, o meia-atacante sofreu uma lesão muscular e só ficou novamente à disposição de Carlo Ancelotti no duelo contra a Noruega.

A Seleção Brasileira, assim, amarga o maior período sem títulos da Copa e chegará a edição de 2030 com 28 anos sem erguer a taça. A primeira convocação, aliás, deve ocorrer no início de setembro para uma data Fifa de quase 20 dias, na qual o Brasil poderá realizar de três a quatro amistosos.









Um post compartilhado por Raphinha (@raphinha)





O texto de Raphinha:

“É uma dor muito grande não termos chegado onde sonhávamos juntos, vocês e nós.

Infelizmente, não foi como imaginávamos. Faz parte do esporte. Nem sempre o desfecho será o que desejamos, mas o orgulho de representar o Brasil e de lutar até o fim jamais será apagado. E para todas as nossas crianças que hoje choram junto com a gente, não desistam dos seus sonhos. Talvez vocês tenham assistido a esta Copa imaginando como seria estar ali um dia. Guardem esse sonho no coração.

Vocês são a nossa próxima geração. Continuem acreditando, treinando, persistindo e amando o futebol. É de sonhos que o Brasil sempre viveu, e serão os sonhos de vocês que continuarão escrevendo a história da nossa Seleção.

Sinto-me honrado por ser brasileiro e por fazer parte desta seleção, Vestir essa camisa e representar o nosso país é um privilégio que levarei comigo para sempre. Independentemente do resultado, fazer parte dessa história é motivo de imenso orgulho”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.