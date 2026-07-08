Festa pela classificação da Argentina termina em confusão em Buenos Aires

A comemoração da classificação da Argentina na Copa do Mundo virou palco de uma grande confusão em Buenos Aires, na noite desta quarta-feira (07). De acordo com a imprensa local, torcedores entraram em confronto com a polícia na região do Obelisco e pelo menos 19 pessoas acabaram presas.

Segundo o portal “Infobae”, a confusão começou por volta das 20h30, quando a polícia tentou afastar pessoas embriagadas ou violentas da festa. Em meio ao tumulto, ocorreram furtos de celulares, briga entre torcedores e arremessos de pedras e garrafas de vidro.

A polícia de Buenos Aires informou que pelo menos cinco policiais ficaram feridos na confusão. Um deles quebrou o nariz e o outro fraturou um dos braços.

A festa dos torcedores aconteceu após a histórica classificação da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Albiceleste perdia por 2 a 0 para o Egito e buscou a virada nos minutos finais de jogo. Agora, os atuais campeões mundiais enfrentam a Suíça, no próximo sábado (11), às 22h, de Brasília, em Kansas City.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.