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Festa pela classificação da Argentina termina em confusão em Buenos Aires

Festa pela classificação da Argentina termina em confusão em Buenos Aires
Festa pela classificação da Argentina termina em confusão em Buenos Aires -

 

A comemoração da classificação da Argentina na Copa do Mundo virou palco de uma grande confusão em Buenos Aires, na noite desta quarta-feira (07). De acordo com a imprensa local, torcedores entraram em confronto com a polícia na região do Obelisco e pelo menos  19 pessoas acabaram presas.

Segundo o portal “Infobae”, a confusão começou por volta das 20h30, quando a polícia tentou afastar pessoas embriagadas ou violentas da festa. Em meio ao tumulto, ocorreram furtos de celulares, briga entre torcedores e arremessos de pedras e garrafas de vidro.

A polícia de Buenos Aires informou que pelo menos cinco policiais ficaram feridos na confusão. Um deles quebrou o nariz e o outro fraturou um dos braços.

A festa dos torcedores aconteceu após a histórica classificação da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Albiceleste perdia por 2 a 0 para o Egito e buscou a virada nos minutos finais de jogo. Agora, os atuais campeões mundiais enfrentam a Suíça, no próximo sábado (11), às 22h, de Brasília, em Kansas City.

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