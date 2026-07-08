França e Marrocos estabelecem marca inédita da Copa neste século

Quatro anos atrás, o Marrocos chocou o mundo e disputou a semifinal da Copa do Mundo contra a França, sendo a primeira seleção africana a chegar nesta fase do torneio. Agora, na América do Norte, as seleções voltam a se enfrentar estabelecendo uma marca inédita em Mundial neste século.

Afinal, é a primeira vez desde 1986 que uma das semifinais da edição anterior acontece durante a competição. Curiosamente, das outras duas vezes que o fato aconteceu, os duelos aconteceram justamente em semifinais. Em 1934 e 1938, Itália e Áustria decidiram uma vaga na decisão. Inclusive, em ambas as oportunidades, a Azzurra passou e terminou campeã. Contudo, em 1982 e 1986 Alemanha Ocidental e França duelaram por uma vaga na final, com duas vitórias dos alemães, que foram vices em ambas as oportunidades.

Já neste século, essa será apenas a quarta vez que um confronto de semifinal será reeditado dentro da Copa. Em duas oportunidades, a Alemanha reencontrou seus adversários: em 2018, contra a Coreia do Sul, que havia vencido em 2002, e em 2022 a Espanha, que havia perdido em 2010. Já Argentina e Holanda fizeram a semifinal em 2014 e voltaram a se enfrentar nas quartas de final de 2022. Aliás, nas duas oportunidades, a Albiceleste venceu nos pênaltis.

Entretanto, o cenário de 2026 é bem diferente de 2022. Por um lado, a França segue como uma das principais seleções, apontada como grande favorita ao título. Porém, o Marrocos, apesar de vir como azarão no confronto, vem de uma campanha sólida. Os Leões do Atlas fizeram uma boa estreia no torneio contra o Brasil, eliminaram a Holanda com autoridade na segunda e passaram pelo Canadá nas oitavas.





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