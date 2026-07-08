Messi é o primeiro jogador a perder dois pênaltis na mesma Copa

Lionel Messi se tornou o primeiro jogador a perder dois pênaltis em uma mesma edição de Copa do Mundo, sem considerar disputas após a prorrogação. O recorde negativo foi alcançado nesta terça-feira (7), na vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final. Antes disso, o camisa 10 já havia desperdiçado uma cobrança contra a Áustria, também no Mundial de 2026. Com o novo erro, Messi ampliou uma marca rara na história das Copas. O argentino chegou a quatro pênaltis perdidos durante partidas do torneio. Dessa forma, também passou a liderar de maneira isolada o ranking geral de jogadores com mais cobranças desperdiçadas em Mundiais, novamente sem contar disputas por pênaltis após a prorrogação.

Contra o Egito, Messi teve a chance de marcar em cobrança de pênalti, mas parou no goleiro Mostafa Shobeir. Assim, repetiu o que já havia acontecido contra a Áustria nesta edição. Além disso, transformou a Copa de 2026 na primeira em que um jogador desperdiça duas penalidades dentro dos 90 minutos ou da prorrogação.

Até este Mundial, Messi dividia o recorde de pênaltis perdidos em Copas com Asamoah Gyan. O atacante ganês havia desperdiçado cobranças contra a República Tcheca, em 2006, e contra o Uruguai, em 2010. Já o argentino tinha errado diante da Islândia, em 2018, e da Polônia, em 2022.

Agora, porém, Messi assumiu a ponta sozinho. Afinal, os erros contra Áustria e Egito elevaram a conta para quatro cobranças desperdiçadas. Ainda assim, o recorte considera apenas penalidades durante as partidas. Portanto, cobranças em decisões após a prorrogação não entram na estatística.

Argentina avança apesar do erro

Apesar da marca negativa, a Argentina conseguiu seguir viva na Copa. A equipe venceu o Egito por 3 a 2 e garantiu vaga nas quartas de final. Com isso, manteve a defesa do título mundial e evitou que o erro de Messi tivesse impacto direto na classificação.

A estatística, no entanto, cria um contraste na trajetória do camisa 10. Messi segue como um dos maiores nomes da história das Copas, com título, gols, assistências e recordes positivos. Ao mesmo tempo, passa a carregar uma liderança incomum para um jogador de sua dimensão.

Além disso, o dado reforça a dificuldade das cobranças em Copas. Embora Messi tenha construído uma carreira marcada por precisão, técnica e decisões, o torneio também guarda alguns dos momentos mais tensos de sua trajetória em penalidades.

Agora, a Argentina enfrentará a Suíça nas quartas de final. A partida será no sábado (11), às 22h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, em Kansas City. Quem avançar pegará Noruega ou Inglaterra na semifinal.

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