“Seleção de um jogador só” desembarca no Rio após queda na Copa

A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 se refletiu de maneira melancólica na volta ao país. Na madrugada desta quarta-feira (8), apenas o lateral-direito Danilo, do Flamengo, surgiu no portão de desembarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. No avião fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de Danilo, apenas alguns dirigentes e membros da comissão técnica.

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Ao ser abordado pelos jornalistas, Danilo preferiu não conversar com a imprensa e apenas fez um sinal de positivo, visivelmente cansado depois da viagem de aproximadamente 12 horas.

Aliás, apenas Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção Brasileira, falou rapidamente com os jornalistas. Ele ressaltou a continuidade do trabalho de Ancelotti à frente da equipe para o próximo ciclo.

“Para que a gente não tenha um ciclo como o anterior, essa estabilidade da comissão técnica é um aspecto positivo. Por mais que o resultado realmente não tenha sido o esperado, tivemos muitos jogadores jovens que ganharam minutagem, foram bem aproveitados e até se afirmaram nesta Copa do Mundo. A partir daí que começamos a pensar nos amistosos de setembro e outubro, com a esperança de termos um ciclo muito mais estável do que o anterior”, disse Rodrigo Caetano. A CBF, durante a Copa do Mundo, inclusive, confirmou a realização de dois amistosos contra a Austrália. Nos dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, em território australiano.

Neymar em Orlando, Ancelotti no Canadá

Após a eliminação na Copa, a CBF liberou os jogadores das obrigações. Assim, cada jogador e membro da comissão técnica optou por tomar o próprio rumo.

Neymar viajou com familiares para Orlando, na Flórida. Já Vini Jr. viajou para Nova York e, depois, a paradisíaca Ibiza, na Espanha. Porém, Carlo Ancelotti optou por passar um período de descanso em Vancouver, no Canadá, onde tem residência.

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