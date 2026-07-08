Dois torcedores egípcios morrem durante Argentina x Egito na Copa do Mundo

A partida entre Argentina e Egito, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ficou marcada por uma tragédia fora das quatro linhas. Enquanto acompanhavam o confronto, que terminou com a vitória argentina por 3 a 2, dois torcedores egípcios morreram após sofrerem crises de saúde repentinas nas províncias de Al-Sharqia e Alexandria. As informações são do site Masrawy.

Segundo a publicação, a primeira ocorrência aconteceu na vila de Al-Sufiya, no distrito de Awlad Saqr, em Al-Sharqia. O torcedor Salah Abdel Hamid Al-Haddad sofreu um ataque cardíaco nos minutos finais da partida. Pessoas que acompanhavam o jogo tentaram prestar os primeiros socorros e o levaram ao Hospital Central de Al-Soufia, mas a equipe médica não conseguiu reanimá-lo.

Além disso, um caso semelhante ocorreu na província de Alexandria. De acordo com as autoridades locais, Ibrahim M. passou mal enquanto assistia ao duelo em um café localizado na região de Safar, sob a jurisdição da 1ª Delegacia de Polícia de Raml. Após receber o chamado da polícia de emergência, equipes de resgate seguiram até o local e constataram a morte do torcedor.

As duas ocorrências aconteceram durante a partida emocionante. O Egito chegou a abrir 2 a 0 no placar e manteve a vantagem até os 79 minutos. No entanto, a Argentina reagiu na reta final, marcou três gols consecutivos, venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.

Com a derrota, a seleção egípcia encerrou sua participação no Mundial. Enquanto isso, a Argentina seguiu na disputa pelo bicampeonato consecutivo, mas a classificação acabou sendo ofuscada pelas mortes registradas durante a transmissão da partida no Egito.

Mortes de torcedores durante jogos da Copa voltam a chamar atenção após Argentina x Egito

Além das duas mortes registradas durante a partida entre Argentina e Egito, a Copa do Mundo já havia sido marcada por outro episódio semelhante. No dia 29 de junho, um torcedor brasileiro de 60 anos morreu após passar mal enquanto assistia ao confronto entre Brasil e Japão, em uma padaria de Goiânia (GO).

O homem sofreu um mal-estar logo após um gol da seleção japonesa, caiu da cadeira, bateu a cabeça e entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e uma médica do Samu orientou os primeiros socorros por videochamada, incluindo massagens cardíacas. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.





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