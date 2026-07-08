Adolescente desaparecida após Noruega x Brasil é encontrada morta na Espanha

Uma adolescente norueguesa de 17 anos morreu na Espanha após desaparecer durante as comemorações pela vitória da Noruega sobre o Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Identificada como Nikoline, a jovem saiu com amigos na região da Costa do Sol para celebrar a classificação e só foi encontrada um dia depois, nessa terça-feira (7), no sul do país.

Segundo o jornal espanhol SUR, Nikoline deixou uma boate de Puerto Banús, em Marbella, por volta das 3h e 4h da madrugada de segunda-feira (6). Já a última localização registrada no celular da jovem mostra que ela esteve, às 3h30 (horário local), na avenida Julio Iglesias, nas proximidades da casa noturna Funky Buddha.

A mãe da adolescente relatou ao jornal que uma amiga se afastou por alguns minutos para ir ao banheiro e, ao retornar, não encontrou mais Nikoline. A partir desse momento, autoridades passar a tratar a jovem como desaparecida.

O que se sabe

Sabe-se que Nikoline foi atropelada por volta das 5h25 no quilômetro 1.027 da rodovia A-7, em Mijas. Segundo a Sociedad Española de Radiodifusión, o acidente ocorreu no sentido Marbella e testemunhas acionaram o serviço de emergência 112.

Equipes de resgate confirmaram a morte no local, e o motorista do veículo, um caminhão segundo as autoridades, fugiu sem prestar ajuda. A Guarda Civil ainda tenta localizar o condutor.

De acordo com o The Olive Press, familiares e amigos passaram a manhã procurando a jovem na região em que esteve pela última vez e registraram o desaparecimento na Polícia Nacional, em Fuengirola. Agentes entraram em contato com a família horas depois para informar sobre o acidente.

A identificação da vítima demorou porque a adolescente estava sem documentos.

Jovem voltaria à Noruega

A polícia local ainda investiga como Nikoline chegou até a rodovia A-7. Isso porque, segundo o jornal El Español de Málaga, o ponto do acidente fica a cerca de 30 quilômetros da boate em Puerto Banús. Devido à distância, autoridades trabalham com a hipótese que a adolescente tenha se deslocado de carro antes do atropelamento.

Nikoline estava de férias na Espanha desde 19 de junho e acompanhava a Copa do Mundo com amigos. Segundo a mãe da vítima, ela tinha passagem de volta para a Noruega marcada para terça-feira (7), mesma data do atropelamento.

O jornal norueguês Aftenposten informou que o Ministério das Relações Exteriores do país deverá prestar assistência consular à família. Além disso, a embaixada da Noruega na Espanha também acompanha o caso.

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