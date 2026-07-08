Ancelotti puxa a fila, e técnicos com maiores salários estão eliminados da Copa

Ser o técnico mais bem pago definitivamente não é sinônimo de melhores resultados na Copa do Mundo. Afinal, oito dos dez maiores salários já foram eliminados antes das quartas de final desta edição. Quem puxa a fila é Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, que recebe cerca de R$ 59 milhões por ano. O italiano é seguido por Julian Nagelsmann, da Alemanha, e Mauricio Pochettino, dos Estados Unidos.

O quarto colocado da lista é o primeiro que ainda está vivo na briga pelo título mundial. Trata-se do alemão Thomas Tuchel, da Inglaterra, que enfrenta a Noruega no próximo sábado, às 18h, em Miami. No top 10, o outro que segue firme é Didier Deschamps, da França. Com 14 anos de trabalho e a taça de 2018 no currículo, o ex-volante ocupa apenas a oitava posição, que ganha o equivalente a R$ 22 milhões anuais em seu contrato.

2022 teve o mesmo cenário

Por sinal, a Argentina sagrou-se campeã em 2022 com Lionel Scaloni, que não estava nem entre os 20 mais bem pagos. A exemplo dos semifinalistas Walid Regragui, de Marrocos, e Zlatko Dalić, da Croácia – que, desta vez, caiu nas oitavas desta edição.

Nesta Copa, o técnico de Messi e companhia permanece fora do top. Por sua vez, Ståle Solbakken, da Noruega, Rudy Garcia, da Bélgica, Murat Yakın, da Suíça, e Mohamed Ouahbi, de Marrocos, também estão muito longe do topo. Todos têm vencimentos abaixo da casa dos R$ 12 milhões anuais – cinco vezes menos do que Ancelotti.

Técnicos mais bem pagos na Copa:

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 milhões de euros (R$ 59,2 milhões)

Julian Nagelsmann (Alemanha): 7 milhões de euros (R$ 41,4 milhões)

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões)

Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 milhões de euros (R$ 34,3 milhões)

Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)

Roberto Martínez (Portugal): 4 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)

Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros (R$ 22,5 milhões)

Ronald Koeman (Holanda): 3 milhões de euros (R$ 17,8 milhões)

Marcelo Bielsa (Uruguai): 3 milhões de euros (R$ 17,8 milhões)

Jesse Marsch (Canadá): 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões)