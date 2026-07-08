Fabio Cannavaro apontou Zinedine Zidane como o principal candidato para assumir a seleção da França após a saída de Didier Deschamps. Em entrevista à RMC Sport, o técnico do Uzbequistão afirmou que o ex-comandante do Real Madrid “deve ser necessariamente o candidato número 1” para substituir Deschamps depois da Copa do Mundo de 2026.

Campeão mundial com a Itália em 2006, o ex-zagueiro destacou a trajetória de Zidane como jogador e treinador. Em sua visão, o francês reúne todas as credenciais para assumir o comando da equipe nacional ao fim do atual ciclo.

“Um treinador que venceu a Liga dos Campeões três vezes, ele deve ser necessariamente o principal candidato a suceder Deschamps”, disse.

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Dessa forma, a possibilidade de o comandante dirigir a França ganhou força nos últimos meses. Em março, veículos da imprensa europeia informaram que o treinador já teria um acordo verbal com a Federação Francesa de Futebol para assumir a seleção após o Mundial de 2026. De acordo com as publicações, o ex-técnico do Real Madrid recusou propostas de clubes enquanto aguardava a oportunidade de comandar o país.

Retrospecto de Deschamps

Deschamps, por sua vez, já confirmou que deixará o cargo ao término do Mundial. Desde que assumiu a seleção, em 2012, o treinador conquistou a Copa do Mundo de 2018. Além disso, terminou como vice em 2022 e segue na disputa da atual edição, na qual a França enfrentará o Marrocos pelas quartas de final.

O técnico também levou a França às quartas de final da Copa do Mundo de 2014, conquistou a Liga das Nações 2020–21 e alcançou o vice-campeonato da Euro 2016, quando perdeu a decisão para Portugal em casa.

Antes da carreira como treinador, Deschamps também entrou para a história da França como capitão da equipe campeã mundial em 1998. Por fim, naquela conquista, Zidane brilhou como protagonista e ainda liderou a seleção no título da Eurocopa de 2000.



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