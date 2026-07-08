Lausanne (SUI) x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Flamengo e Lausanne-Sport (SUI) jogam quarta-feira (8/7) em amistoso durante intertemporada em Portugal. Após empatar em 2 a 2 com o River Plate (ARG), na última sexta (3/7), o Rubro-Negro entra em campo às 16h30 (de Brasília), pelo Troféu do Algarve.

O esquenta da partida começa às 15h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Christan Rafael está no comando e também estará responsável pela narração. Eduardo Gimenez fará os comentários, enquanto David Silva trará as reportagens durante o jogo.