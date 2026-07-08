ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense renova contrato de promessa até 2029

Jogador, de 19 anos, tinha contrato até dezembro de 2027

Fluminense renova contrato de promessa até 2029
Fluminense renova contrato de promessa até 2029 -

O Fluminense acertou nesta última terça-feira (7) a renovação do contrato do atacante Keven Samuel. O jogador, de 19 anos, tinha contrato até dezembro de 2027, mas aceitou estender o vínculo. Dessa forma, o novo acordo com a promessa da base vai até o fim de 2029, de acordo com informações do “ge”.

Neste ano, Keven Samuel se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde foi o artilheiro do Fluminense na competição. O atacante, aliás, já foi relacionado para jogos do profissional no Carioca e Brasileirão, mas ainda não estreou. Mesmo assim, ele tem treinado no CT Carlos Castilho junto com o elenco principal.

Keven Samuel é integrante da geração da “Esquadrilha 07”, que se tornou a primeira da história de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil na categoria sub-17. Desde o ano passado, o jovem já faz transição da base para o profissional. A geração conta com nomes como Riquelme Felipe.

O jovem ainda busca espaço no profissional, assim como outras promessas. Desde a chegada de Luis Zubeldía, os jogadores de Xerém perderam espaço. Mesmo assim, o Fluminense conta com nomes como o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral Julio Fidelis, o zagueiro Davi Schuindt e os atacantes Riquelme Felipe e Matheus Reis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas