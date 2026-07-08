Fluminense renova contrato de promessa até 2029

O Fluminense acertou nesta última terça-feira (7) a renovação do contrato do atacante Keven Samuel. O jogador, de 19 anos, tinha contrato até dezembro de 2027, mas aceitou estender o vínculo. Dessa forma, o novo acordo com a promessa da base vai até o fim de 2029, de acordo com informações do “ge”.

Neste ano, Keven Samuel se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde foi o artilheiro do Fluminense na competição. O atacante, aliás, já foi relacionado para jogos do profissional no Carioca e Brasileirão, mas ainda não estreou. Mesmo assim, ele tem treinado no CT Carlos Castilho junto com o elenco principal.

Keven Samuel é integrante da geração da “Esquadrilha 07”, que se tornou a primeira da história de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil na categoria sub-17. Desde o ano passado, o jovem já faz transição da base para o profissional. A geração conta com nomes como Riquelme Felipe.

O jovem ainda busca espaço no profissional, assim como outras promessas. Desde a chegada de Luis Zubeldía, os jogadores de Xerém perderam espaço. Mesmo assim, o Fluminense conta com nomes como o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral Julio Fidelis, o zagueiro Davi Schuindt e os atacantes Riquelme Felipe e Matheus Reis.

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