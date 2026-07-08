GeTV oficializa reforço para time de comentaristas do Brasileirão: “Agora é nosso”

João Pedro Sgarbi, de 24 anos, confirmou o acerto com a Globo após o fim de sua passagem pela Band. Ex-comentarista do Jogo Aberto, o comunicador assinou contrato para integrar a equipe da GeTV, projeto digital da emissora, e fará sua estreia na programação logo depois da Copa do Mundo.

A apresentação de Sgarbi ao público ocorrerá ainda durante o Mundial, mas a estreia ocorrerá apenas nas transmissões do Brasileirão. Ou seja, já após o encerramento do torneio. A GeTV, porém, oficializou a contratação nas redes sociais nessa terça-feira (7): “Reforço na área”.

O comentarista esportivo confirmou o acordo à coluna F5, da Folha de S. Paulo, e afirmou que as tratativas já desenrolavam há um tempo. Segundo ele, trata-se de uma mudança muito importante na carreira.

“Quando soube do interesse da Globo, senti-me muito honrado. Sei do peso e da responsabilidade que isso tem. Estou muito feliz e animado para este novo desafio. Tenho muita identificação com a GeTV. Gosto de falar sobre futebol de forma leve”, e completou:

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“Estou ansioso para começar a trabalhar e pronto para mergulhar nessa nova fase. Vai ser sensacional, tenho certeza disso”.

Quem é o novo comentarista da GeTV

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Sgarbi iniciou a trajetória na televisão em 2021, após vencer um reality show que procurava um novo comentarista para o Jogo Aberto. Desde então, ganhou espaço na atração e passou a participar com frequência dos debates ao lado de Renata Fan.

Torcedor declarado do São Paulo, ele costumava levar o clube para as discussões do programa. Ainda segundo a coluna, ele chegou a negociar uma renovação contratual com a Band, no mês anterior ao fim do contrato, mas as conversas não avançaram. O jornalista, então, ficou livre no mercado.

O grupo responsável pela gestão da carreira de João Pedro Sgarbi também trabalha com Denílson, ex-jogador e comentarista das transmissões da Seleção Brasileira na Copa do Mundo pela Globo. Eles inclusive trabalharam juntos por um período na Band.

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