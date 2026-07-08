Jorge Jesus deve fechar contrato com seleção de Portugal em breve, diz site

Jorge Jesus está próximo de se tornar o novo técnico da seleção de Portugal. As negociações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) começam oficialmente nesta semana, mas o entendimento entre as partes já está bem encaminhado e a expectativa é de um desfecho rápido.

O treinador chega para substituir o espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação portuguesa na Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações do site português Maisfutebol, pessoas envolvidas nas negociações acreditam que o contrato será fechado sem dificuldades. A avaliação é de que o treinador sempre demonstrou interesse em comandar a seleção nacional e dificilmente recusaria o convite. A publicação afirma que a FPF pretende concluir os últimos detalhes do acordo até este domingo (12).

O vínculo previsto terá duração até 2030. Com isso, Jorge Jesus terá como principais objetivos a disputa da Eurocopa de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

Porém, antes de avançar nas conversas com a federação, Jesus recusou propostas para comandar a seleção da Arábia Saudita e outra oferta para retornar ao Fenerbahçe, da Turquia.

Os valores não foram, aliás, divulgados publicamente, mas acredita-se que Jorge Jesus receberá um salário anual três vezes menor do que ganhava no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Brasileiro naturalizado português, o ex-zagueiro Pepe, aposentado desde 2024, pode integrar a comissão técnica da seleção portuguesa. Ídolo do futebol do país, ele mantém boa relação com o presidente da FPF, Pedro Proença. Pepe, inclusive, acompanhou a delegação portuguesa nos EUA durante a Copa.

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