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Jorge Jesus deve fechar contrato com seleção de Portugal em breve, diz site

Jorge Jesus deve fechar contrato com seleção de Portugal em breve, diz site
Jorge Jesus deve fechar contrato com seleção de Portugal em breve, diz site -

 

Jorge Jesus está  próximo de se tornar o novo técnico da seleção de Portugal. As negociações com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) começam oficialmente nesta semana, mas o entendimento entre as partes já está bem encaminhado e a expectativa é de um desfecho rápido.

O treinador chega para substituir o espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo após a eliminação portuguesa na Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações do site português Maisfutebol, pessoas envolvidas nas negociações acreditam que o contrato será fechado sem dificuldades. A avaliação é de que o treinador sempre demonstrou interesse em comandar a seleção nacional e dificilmente recusaria o convite. A publicação afirma que a FPF pretende concluir os últimos detalhes do acordo até este domingo (12).

O vínculo previsto terá duração até 2030. Com isso, Jorge Jesus terá como principais objetivos a disputa da Eurocopa de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

Porém, antes de avançar nas conversas com a federação, Jesus recusou propostas para comandar a seleção da Arábia Saudita e outra oferta para retornar ao Fenerbahçe, da Turquia.

Os valores não foram, aliás, divulgados publicamente, mas acredita-se que Jorge Jesus receberá um salário anual três vezes menor do que ganhava no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Brasileiro naturalizado português, o ex-zagueiro Pepe, aposentado desde 2024, pode integrar a comissão técnica da seleção portuguesa. Ídolo do futebol do país, ele mantém boa relação com o presidente da FPF, Pedro Proença. Pepe, inclusive, acompanhou a delegação portuguesa nos EUA durante a Copa.

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