Davi Lucca surpreende com lembrancinhas no aniversário de Helena, filha de Neymar

A terceira filha de Neymar, Helena, comemorou dois anos de idade com uma festa realizada na última segunda-feira (6), em São Paulo. O atacante, porém, não participou da celebração porque estava nos EUA se recuperando do baque da eliminação. A comemoração aconteceu um dia após a eliminação do Brasil no Mundial e reuniu familiares e amigos em um evento intimista organizado pela mãe da menina, a influenciadora Amanda Kimberlly.

Amanda compartilhou registros da festa nas redes sociais e revelou um detalhe que chamou a atenção dos seguidores. Inspirada em um piquenique ao ar livre, a celebração contou com atividades de pintura e lembrancinhas personalizadas para os convidados, que receberam pequenos dinossauros produzidos por impressão 3D.

Além disso, os itens distribuídos na festa foram produzidos pela AmigoDino, marca criada por Davi Lucca, de 14 anos, filho mais velho de Neymar. Nos stories, Amanda fez questão de marcar o perfil do empreendimento do adolescente, que comercializa dinossauros colecionáveis em diferentes cores. Atualmente, a página soma mais de 123 mil seguidores, e os produtos são vendidos por R$ 99.

Mesmo sem comparecer ao aniversário da irmã, Davi Lucca participou da comemoração de forma simbólica. Dessa forma, o gesto do primogênito de Neymar repercutiu entre os fãs da família, que destacaram o carinho demonstrado por meio das lembrancinhas produzidas por sua própria marca.

Neymar forma família com cinco filhos

Além do carinho demonstrado entre os irmãos, a comemoração de Helena também voltou a destacar a família construída por Neymar ao longo dos últimos anos. A menina é fruto do breve relacionamento do atacante com a modelo Amanda Kimberlly. Atualmente, o camisa 10 aguarda a chegada de mais uma filha com Bruna Biancardi, ampliando ainda mais a família.

O primogênito é Davi Lucca, de 14 anos, nascido em 24 de agosto de 2011, durante o antigo relacionamento do jogador com a influenciadora Carol Dantas. Posteriormente, Neymar teve Mavie, primeira filha com Bruna Biancardi, que nasceu em 6 de outubro de 2023. Em seguida, nasceu Helena, em 3 de julho de 2024, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. Depois veio Mel, segunda filha de Neymar com Bruna, nascida em 5 de julho de 2025.

Agora, a família se prepara para receber mais uma menina. Durante a Copa do Mundo, Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que esperam a terceira filha do casal. O jogador revelou a gravidez e o sexo do bebê em um chá revelação realizado ao lado da família, reforçando a expectativa pela chegada de mais uma herdeira.

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