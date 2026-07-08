Colômbia perde de novo nos pênaltis e amplia retrospecto negativo em Copas

A Colômbia ampliou um retrospecto negativo nas disputas por pênaltis em Copas do Mundo. Afinal, a eliminação para a Suíça nas oitavas de final marcou a segunda derrota colombiana nas penalidades em Mundiais, sem nenhuma vitória nesse tipo de decisão na história.

Vale lembrar que a primeira eliminação ocorreu nas oitavas de final de 2018, quando a Los Cafeteros perderam para a Inglaterra. Com o novo revés, a equipe passou a integrar um grupo formado apenas por México, Japão e Romênia, seleções que participaram de mais de uma disputa por pênaltis em Copas, entretanto nunca venceram.

O México caiu diante da Alemanha em 1986 e da Bulgária em 1994. A Romênia, por sua vez, perdeu para a Irlanda em 1990 e para a Suécia em 1994. Já o Japão foi eliminado pelo Paraguai em 2010 e pela Croácia em 2022. Outras seis seleções também nunca venceram uma disputa por pênaltis em Copas do Mundo, mas todas participaram de apenas uma decisão, segundo o portal “ge”.

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Histórico de cobranças de pênaltis em Copas

O confronto entre Suíça e Colômbia representou a 39ª disputa por pênaltis da história do torneio e a quarta da edição de 2026. Assim, a primeira ocorreu na semifinal de 1982, quando a Alemanha superou a França.

Como ainda restam oito partidas eliminatórias, a Copa de 2026 pode superar o recorde de cinco decisões por pênaltis em uma única edição, registrado em 2022, no Qatar.

Entre os classificados às quartas de final, a Argentina lidera em número de disputas por pênaltis. A seleção soma sete decisões, com seis vitórias e apenas uma derrota, incluindo o triunfo na final de 2022.

A França e a Espanha aparecem na sequência, com cinco disputas cada. Os franceses avançaram duas vezes, mas perderam em três ocasiões. Já os espanhóis venceram apenas uma disputa e perderam quatro, o pior desempenho entre as seleções que já tiveram penalidades em Copas.

A Inglaterra também tem retrospecto desfavorável: conquistou uma classificação e sofreu três eliminações nos pênaltis. Em contrapartida, o Marrocos venceu as duas disputas que enfrentou, contra a Espanha em 2022 e diante da Holanda na atual edição.

Por fim, a Suíça agora acumula uma vitória, sobre a Colômbia, e uma derrota, para a Ucrânia em 2006. A Bélgica venceu sua única disputa por pênaltis em Copas, contra a Espanha (adversária de 2026), em 1986. Já a Noruega nunca precisou decidir uma partida dessa forma em Mundiais.