Fausto Vera abre o jogo e sinaliza adeus definitivo ao Atlético

O volante Fausto Vera, que está no River Plate por empréstimo do Atlético, deu sinais claros de que não pretende retornar a Belo Horizonte. Em entrevista ao jornalista Hernán Santarsiero, o argentino afirmou que deseja permanecer em Buenos Aires, onde se adaptou e virou peça de confiança do técnico Eduardo Coudet. O meio-campista vive um dos melhores momentos desde que deixou o Galo e ganhou protagonismo no River.

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O empréstimo fechou em dezembro de 2025, quando o River Plate desembolsou US$ 500 mil, cerca de R$ 2,7 milhões, para contar com o jogador até o fim desta temporada. Além disso, o contrato firmado entre os clubes prevê uma opção de compra estipulada em US$ 4,5 milhões, aproximadamente R$ 24,8 milhões. Enquanto isso, a diretoria alvinegra acompanha de perto a situação, já que o volante possui vínculo com o clube até dezembro de 2027.

Titular absoluto e adaptado ao River

Fausto Vera não escondeu o desejo de permanecer no futebol argentino. Segundo o jogador, a decisão final não depende exclusivamente dele, mas o objetivo é seguir defendendo o River Plate. O volante destacou que busca demonstrar sua importância dentro de campo em cada partida e admitiu estar completamente focado em continuar no atual clube.

Desde que chegou ao River, o meio-campista disputou 20 partidas, todas como titular, e marcou um gol. Além dos números, o argentino ressaltou a motivação de atuar em seu país de origem e revelou que encarou a transferências como uma oportunidade que precisava aproveitar, uma vez que a exigência no clube é elevada.

“Meu desejo é ficar. Tento demonstrar isso jogo a jogo. No final, a decisão não sou eu que tomo, mas da minha parte estou totalmente comprometido em fazer as coisas bem agora. Obviamente o meu desejo é seguir aqui. Quando cheguei, rapidamente quis desfrutar a oportunidade e aproveitá-la, porque se isso não me ocorre, em seis meses depois já teria que ir. O River exige muito de você, mas costumo utilizar essas pressões ao meu favor”, declarou o atleta.

Contratado pelo Atlético em julho de 2024, Fausto Vera custou cerca de R$ 24,7 milhões aos cofres alvinegros. Apesar da expectativa criada em torno de sua chegada, o volante não conseguiu se firmar como protagonista em Belo Horizonte. Ao todo, disputou 59 jogos, marcou três gols e participou da conquista do Campeonato Mineiro de 2025, além de ter sido vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024. Agora, com a boa fase no River e a vontade declarada de permanecer na Argentina, o futuro do jogador parece cada vez mais distante da Cidade do Galo.

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