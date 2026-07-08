Cruzeiro fecha contratação de joia do Palmeiras para a base

O Cruzeiro acertou a contratação do meio-campista Felipe Goto, de 19 anos, que jogava na base do Palmeiras. O atleta chega à Toca da Raposa para dar sequência ao processo de formação e passa a integrar a base do Cabuloso com o objetivo de, futuramente, conquistar espaço no elenco profissional.

Felipe Goto encerra uma trajetória de seis anos no Palmeiras. O meia chegou ao clube paulista em 2019, quando tinha apenas 12 anos, e percorreu praticamente todas as categorias de formação da Academia. Enquanto isso, construiu uma trajetória marcada por títulos e evolução técnica, sendo considerado um dos atletas promissores da geração alviverde.

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Talento deixa o Palmeiras em busca de novas oportunidades

O jovem passou a integrar o elenco sub-20 do Palmeiras em 2025 e participou de importantes campanhas nas categorias de base. Durante sua passagem pelo clube, conquistou o Brasileirão Sub-17 de 2023. Em seguida, faturou títulos da Copa Cidade Verde Sub-12, a Sanca Cup Sub-12, a Copa Umbro Sub-14, o Festival TSFC Sub-15 e a tradicional CEE Cup.

Por outro lado, um episódio curioso da carreira de Felipe Goto aconteceu em 2022. Durante um clássico entre Palmeiras e São Paulo, o jogador registrava a saída dos atletas quando teve o celular atingido e quebrado pelo atacante argentino Calleri. O fato, nesse sentido, ganhou repercussão nas redes sociais.

Agora no Cruzeiro, Felipe Goto inicia uma nova etapa da carreira em um dos clubes que mais têm investido na formação de jovens atletas. Desse modo, a diretoria celeste vê a chegada do meio-campista como uma aposta de longo prazo e acredita no potencial de desenvolvimento do jogador. Além disso, o atleta desembarca em Belo Horizonte com o sonho de seguir os passos de outras promessas que utilizaram a base como porta de entrada para o futebol profissional e, quem sabe, construir uma trajetória de destaque com a camisa estrelada.

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