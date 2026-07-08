ASSINE JÁ!
Jogada10

Nova derrota nos pênaltis amplia retrospecto negativo da Colômbia em Copas

Nova derrota nos pênaltis amplia retrospecto negativo da Colômbia em Copas
Nova derrota nos pênaltis amplia retrospecto negativo da Colômbia em Copas -

A Colômbia ampliou um retrospecto negativo nas disputas por pênaltis em Copas do Mundo. Afinal, a eliminação para a Suíça nas oitavas de final marcou a segunda derrota colombiana nas penalidades em Mundiais, sem nenhuma vitória nesse tipo de decisão na história.

Vale lembrar que a primeira eliminação ocorreu nas oitavas de final de 2018, quando a Los Cafeteros perderam para a Inglaterra. Com o novo revés, a equipe passou a integrar um grupo formado apenas por México, Japão e Romênia, seleções que participaram de mais de uma disputa por pênaltis em Copas, entretanto nunca venceram.

O México caiu diante da Alemanha em 1986 e da Bulgária em 1994. A Romênia, por sua vez, perdeu para a Irlanda em 1990 e para a Suécia em 1994. Já o Japão foi eliminado pelo Paraguai em 2010 e pela Croácia em 2022. Outras seis seleções também nunca venceram uma disputa por pênaltis em Copas do Mundo, mas todas participaram de apenas uma decisão, segundo o portal “ge”.

+ Leia mais: Messi é o primeiro jogador a perder dois pênaltis na mesma Copa

Histórico de cobranças de pênaltis em Copas

O confronto entre Suíça e Colômbia representou a 39ª disputa por pênaltis da história do torneio e a quarta da edição de 2026. Assim, a primeira ocorreu na semifinal de 1982, quando a Alemanha superou a França.

Como ainda restam oito partidas eliminatórias, a Copa de 2026 pode superar o recorde de cinco decisões por pênaltis em uma única edição, registrado em 2022, no Qatar.

Entre os classificados às quartas de final, a Argentina lidera em número de disputas por pênaltis. A seleção soma sete decisões, com seis vitórias e apenas uma derrota, incluindo o triunfo na final de 2022.

A França e a Espanha aparecem na sequência, com cinco disputas cada. Os franceses avançaram duas vezes, mas perderam em três ocasiões. Já os espanhóis venceram apenas uma disputa e perderam quatro, o pior desempenho entre as seleções que já tiveram penalidades em Copas.

A Inglaterra também tem retrospecto desfavorável: conquistou uma classificação e sofreu três eliminações nos pênaltis. Em contrapartida, o Marrocos venceu as duas disputas que enfrentou, contra a Espanha em 2022 e diante da Holanda na atual edição.

Por fim, a Suíça agora acumula uma vitória, sobre a Colômbia, e uma derrota, para a Ucrânia em 2006. A Bélgica venceu sua única disputa por pênaltis em Copas, contra a Espanha (adversária de 2026), em 1986. Já a Noruega nunca precisou decidir uma partida dessa forma em Mundiais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas