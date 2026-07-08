Web resgata caso de traição entre Courtois e De Bruyne após vitória da Bélgica na Copa

Entre os abraços e comoções que marcaram a classificação da Bélgica às quartas de final da Copa do Mundo, uma ausência de comemoração conjunta voltou ao foco na web. Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois, dois dos líderes da seleção belga, mantêm relação distante fora das quatro linhas desde um episódio pessoal ocorrido há mais de dez anos.

A repercussão acerca do caso reapareceu nas redes sociais após imagens das celebrações dos Red Devils, que evidenciaram, novamente, a falta de proximidade entre os líderes. Apesar de integrarem o mesmo grupo desde a Copa do Mundo de 2014, o relacionamento entre a dupla nunca voltou a ser o mesmo.

Líderes da seleção nacional, a história, porém, começou antes de ambos se tornarem grandes estrelas do futebol europeu. A dupla se conheceu nas categorias de base do Genk e, depois de se destacarem na Bélgica, chegaram juntos ao Chelsea. Os dois se davam bem, e a amizade só chegou ao fim em 2013, após um caso de triângulo amoroso.

Loucura que o De Bruyne e o Courtois não se cumprimentam nem depois de uma classificação. Eles até olham um para o outro e passam direto. pic.twitter.com/jaJAk3SIfL — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 2, 2026

Namorada ‘revida’ traição de De Bruyne

De Bruyne namorava Caroline Lijnen em 2013, mas, naquele mesmo ano, a mulher se envolveu com Courtois durante uma viagem a Madri. O caso permaneceu restrito aos bastidores até ganhar dimensão pública em 2014, quando o meio-campista abordou sobre o assunto em sua autobiografia, Keep it Simple.

Caroline, por sua vez, apresentou a própria versão dos fatos em entrevista à revista belga Story à época. Ela afirmou que apenas revidou após descobrir que o então namorado havia se relacionado com sua melhor amiga.

“No verão de 2012 descobri que Kevin havia me traído com minha melhor amiga. Quis dar uma segunda chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma”, afirmou em seu relato.

E onde Courtois entra na história?

Na mesma entrevista, Caroline explicou o motivo de ter se aproximado do goleiro. “Naquela noite, Thibaut me ofereceu mais do que Kevin em três anos. Lembrei que Kevin havia me traído e pensei: ‘Por que não fazer o mesmo?'”

Já De Bruyne descreveu em outro tom, na autobiografia, o impacto do episódio. “Minha ex-namorada Caroline me traiu com Thibaut Courtois. Quando descobri, meu mundo desmoronou. Ele era meu amigo na seleção nacional.”

Líderes na seleção e vida pessoal

Os dois romperam definitivamente desde então, mas, mesmo após a ruptura, o meia não quis interferir na permanência do goleiro na seleção antes da Copa do Mudo de 2014. À época, o então técnico Marc Wilmots perguntou se ele desejava a exclusão do companheiro, mas ouviu uma negativa.

“Não acho que tenha o direito de pedir a exclusão de um jogador da seleção porque ele cometeu um erro. Ele continua sendo um grande goleiro”, disse à época.

Desde então, os dois participaram juntos das Copas do Mundo de 2014, 2018, 2022 e da atual edição. A amizade não foi retomada, mas a convivência profissional permaneceu, enquanto cada um seguiu a própria vida fora dos gramados. De Bruyne se casou com Michèle Lacroix em 2017, e o casal tem três filhos: Mason Milian, Rome e Suri.

Já Courtois se casou em 2023 com a modelo Mishel Gerzig, com quem tem um filho, além de ser pai de outros dois de relacionamentos anteriores. Caroline Lijnen também constituiu família ao lado do empresário belga Joris Lindelauf.

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