Botafogo preenche lacunas para sequência da temporada

O Botafogo se mexeu e encaminhou a contratação de dois reforços para a sequência da temporada. O departamento de futebol do Glorioso focou em posições consideradas prioritárias e preencheu lacunas importantes. Dessa forma, o Alvinegro chegou a um acerto com o goleiro Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica, e com o zagueiro Lucas Monzón, do Racing, do Uruguai.

Com as saídas de Neto e Barboza, o Botafogo ficou com duas lacunas no elenco. Dessa forma, o goleiro Warleson chegou para preencher a vaga na meta e disputar posição com Leo Linck e Raul. Já Lucas Monzón, por sua vez, chega com a missão de substituir o “xerife” Barboza, o Glorioso conta com Ferraresi, Justino, Bastos, Ythallo e Kaio Pantaleão. Contudo, apenas os três primeiros jogam com frequência.

Na temporada, o Botafogo vive um dilema com o sistema defensivo. Na meta, o trio Neto, Raul e Leo Linck passou por oscilação, não se firmou e deixou desconfiança. Neto, aliás, até saiu. Na zaga, por sua vez, Barboza era titular, mas o companheiro de linha ficou indefinido. Na reta final, Ferraresi e Justino passarem na frente da fila.

O Botafogo aguarda os reforços para a preparação para a sequência da temporada. Contudo, ainda precisa resolver cinco punições por transfer ban para inscrever novos jogadores. Recentemente, a Fifa suspendeu a punição pela dívida com o Zenit, da Rússia, por Artur. Mas há outras penas ativas.

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