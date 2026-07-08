Bastidores: derrota da Seleção Brasileira muda planos de jogadores, esposas e familiares

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, não interrompeu apenas a busca pelo hexacampeonato. O revés também transformou completamente o clima entre jogadores, familiares e acompanhantes, que precisaram abandonar os planos traçados para o período pós-Mundial.

Dois dias depois da derrota, alguns atletas e suas esposas recorreram às redes sociais para publicar mensagens de desculpas aos torcedores, mas, antes disso, os bastidores foram marcados por tristeza e frustração.

Enquanto o Brasil ainda tentava reagir em campo, parte das chamadas “selesposas”, presentes no estádio, conversava sobre as férias que planejavam após uma possível conquista. Os destinos, segundo o jornal Extra, já estavam definidos: Ibiza, na Espanha, atraía os casais mais jovens; Sicília e Costa Amalfitana, na Itália, estavam nos planos das famílias com filhos, após uma passagem pela Disney; já as Ilhas Maldivas apareciam como destino preferido dos casais que viajariam sem crianças.

O clima de tensão tomou conta das arquibancadas, e a derrota mudou os planos. Muitas companheiras precisaram consolar os filhos no estádio. Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, por exemplo, tentou acalmar as duas filhas, que choravam após o apito final.

Além disso, a eliminação também afetou planos pessoais. Ainda segundo o Jornal Extra, Carol Cabrino havia comprado um colar de esmeraldas para usar em uma eventual final da Copa, mas a joia voltou intacta na bagagem.

Bruno Guimarães

Já pessoas próximas de Bruno Guimarães e Ana Lídia demonstraram preocupação com o casal. O volante publicou uma mensagem sobre o pênalti desperdiçado, mas, conforme relatos de pessoas próximas, segue profundamente abalado desde domingo. Inclusive, ambos teriam recebido a orientação de buscar terapia para enfrentar o impacto emocional da eliminação e das críticas nas redes sociais.

Neymar

Enquanto isso, Neymar deixou Nova York poucas horas após a derrota e embarcou em seu jato particular rumo a Orlando, acompanhado de Bruna Biancardi, dos filhos e de familiares. Já os amigos do atacante precisaram permanecer na cidade por causa do mau tempo, que provocou o cancelamento de diversos voos.

Vini Jr e Virginia Fonseca

Por fim, Virginia Fonseca também chamou atenção pelo desaparecimento das redes sociais logo após a eliminação. A influenciadora permaneceu em uma mansão ao lado de Vini Jr, onde ambos realizaram sessões de soroterapia enquanto organizavam as férias. O atacante já embarcou para Madri e, depois, seguirá para Ibiza e Marbella com amigos. Virginia permaneceu em Nova Jersey para preparar a viagem dos filhos ao lado das babás e das tias, além de aproveitar a estadia para mudar o visual.

A expectativa é que ela passe rapidamente pelo Brasil apenas para trocar as malas antes de viajar à Espanha, onde o grupo pretende permanecer até o dia 25 e comemorar o aniversário de Vini Jr. em uma festa a bordo de um barco. Neste ano, porém, o tradicional “CarnaVini” não deve acontecer após a eliminação precoce da Seleção Brasileira.

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