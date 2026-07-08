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Bastidores: derrota da Seleção Brasileira muda planos de jogadores, esposas e familiares

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, não interrompeu apenas a busca pelo hexacampeonato. O revés também transformou completamente o clima entre jogadores, familiares e acompanhantes, que precisaram abandonar os planos traçados para o período pós-Mundial.

Dois dias depois da derrota, alguns atletas e suas esposas recorreram às redes sociais para publicar mensagens de desculpas aos torcedores, mas, antes disso, os bastidores foram marcados por tristeza e frustração.

Enquanto o Brasil ainda tentava reagir em campo, parte das chamadas “selesposas”, presentes no estádio, conversava sobre as férias que planejavam após uma possível conquista. Os destinos, segundo o jornal Extra, já estavam definidos: Ibiza, na Espanha, atraía os casais mais jovens; Sicília e Costa Amalfitana, na Itália, estavam nos planos das famílias com filhos, após uma passagem pela Disney; já as Ilhas Maldivas apareciam como destino preferido dos casais que viajariam sem crianças.

O clima de tensão tomou conta das arquibancadas, e a derrota mudou os planos. Muitas companheiras precisaram consolar os filhos no estádio. Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, por exemplo, tentou acalmar as duas filhas, que choravam após o apito final.

Além disso, a eliminação também afetou planos pessoais. Ainda segundo o Jornal Extra, Carol Cabrino havia comprado um colar de esmeraldas para usar em uma eventual final da Copa, mas a joia voltou intacta na bagagem.

Bruno Guimarães

Já pessoas próximas de Bruno Guimarães e Ana Lídia demonstraram preocupação com o casal. O volante publicou uma mensagem sobre o pênalti desperdiçado, mas, conforme relatos de pessoas próximas, segue profundamente abalado desde domingo. Inclusive, ambos teriam recebido a orientação de buscar terapia para enfrentar o impacto emocional da eliminação e das críticas nas redes sociais.

Neymar

Enquanto isso, Neymar deixou Nova York poucas horas após a derrota e embarcou em seu jato particular rumo a Orlando, acompanhado de Bruna Biancardi, dos filhos e de familiares. Já os amigos do atacante precisaram permanecer na cidade por causa do mau tempo, que provocou o cancelamento de diversos voos.

Vini Jr e Virginia Fonseca

Por fim, Virginia Fonseca também chamou atenção pelo desaparecimento das redes sociais logo após a eliminação. A influenciadora permaneceu em uma mansão ao lado de Vini Jr, onde ambos realizaram sessões de soroterapia enquanto organizavam as férias. O atacante já embarcou para Madri e, depois, seguirá para Ibiza e Marbella com amigos. Virginia permaneceu em Nova Jersey para preparar a viagem dos filhos ao lado das babás e das tias, além de aproveitar a estadia para mudar o visual.

A expectativa é que ela passe rapidamente pelo Brasil apenas para trocar as malas antes de viajar à Espanha, onde o grupo pretende permanecer até o dia 25 e comemorar o aniversário de Vini Jr. em uma festa a bordo de um barco. Neste ano, porém, o tradicional “CarnaVini” não deve acontecer após a eliminação precoce da Seleção Brasileira.

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