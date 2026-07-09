Bruno Lazaroni deve comandar o Vasco no próximo jogo

Sem definir um treinador, o Vasco deve apostar em Bruno Lazaroni para o próximo compromisso oficial. Afinal, o auxiliar permanente tem comandado as atividades no CT Moacyr Barbosa durante a pausa do calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo de 2026. Também existe confiança da diretoria no interino.

Após demitir Renato Gaúcho às vésperas da reapresentação, o Vasco iniciou a busca por um novo treinador. Dessa forma, negociou com Franclim Carvalho, do Botafogo, e Fernando Seabra, do Coritiba, mas não chegou a um acordo. No primeiro caso, a instabilidade jurídica prejudicou. Já no segundo, faltou acordo com o clube paranaense sobre o pagamento da multa.

No período, o Vasco priorizou treinadores estrangeiros e fez sondagens por nomes como Hernán Crespo, ex-São Paulo, e Marcelo Gallardo, ex-River Plate, da Argentina. No entanto, não chegou a abrir conversas. O afastamento do presidente Pedrinho do Conselho de Administração da SAF atrasou a busca e atrapalhou negociações.

O Vasco volta a campo contra o Vitória, no próximo dia 16, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino perdeu a chance de contratar um treinador e adaptá-lo ao elenco no dia a dia em São Januário. Portanto, há cada vez menos tempo para resolver isso.

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