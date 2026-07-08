Campeão do mundo com a França detona Seleção Brasileira: “Dá vontade de vomitar”

“Acho que perdemos muita qualidade. É preciso deixar os jovens se expressarem nos clubes. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil”, disse o ex-atacante no programa “After Foot” de terça-feira (6).

Embaixador da FIFA durante o Mundial, o ex-jogador usou a derrota por 2 a 1 para a Noruega como exemplo de sua avaliação. Para ele, a equipe brasileira mostrou pouca criatividade e dependeu apenas de Neymar nos minutos finais da partida para criar jogadas ofensivas.

“É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Assim, não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola”, apontou.

Retrato da queda de nível

O francês também apontou o segundo gol de Erling Haaland como um retrato da queda de nível defensivo do futebol atual. Dessa forma, na visão de Djorkaeff, o atacante teve tempo e espaço para dominar a bola, preparar a finalização e marcar sem sofrer pressão da marcação brasileira.