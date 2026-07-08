Real Madrid lidera ranking da Forbes; veja os clubes mais valiosos do mundo em 2026

O Real Madrid segue como o clube de futebol mais valioso do planeta. De acordo com o ranking divulgado pela revista Forbes, a equipe espanhola foi avaliada em US$ 9,5 bilhões e aparece na liderança da lista de 2026 pelo quinto ano consecutivo.

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O levantamento mostra, portanto, que os principais clubes do mundo continuam ampliando seu valor de mercado, impulsionados pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, patrocínios, acordos comerciais, estádios e expansão internacional de suas marcas. Juntos, assim, os 30 clubes mais valiosos somam US$ 87 bilhões, um crescimento de aproximadamente 21% em relação ao ranking anterior.

Na segunda colocação aparece o Barcelona, avaliado em US$ 7,5 bilhões. O Manchester United fecha o pódio com valor estimado em US$ 7,2 bilhões. Confira a lista completa abaixo.

O ranking, inclusive, também evidencia o domínio da Premier League entre os clubes mais valiosos. Das 30 equipes listadas, dez pertencem ao campeonato inglês. Espanha, Alemanha, Itália e Estados Unidos também aparecem com forte representatividade.

Entre os clubes fora da Europa, porém, o destaque fica para a Major League Soccer (MLS). O Inter Miami, impulsionado pelo crescimento comercial desde a chegada de Lionel Messi, aparece na 17ª posição, avaliado em US$ 1,35 bilhão.

Ranking dos 30 clubes mais valiosos do mundo em 2026 (em dólares)

1º) Real Madrid – US$ 9,5 bilhões

2º) Barcelona – US$ 7,5 bilhões

3º) Manchester United – US$ 7,2 bilhões

4º) Liverpool – US$ 6,2 bilhões

5º) Paris Saint-Germain – US$ 5,8 bilhões

6º) Bayern de Munique – US$ 5,7 bilhões

7º) Manchester City – US$ 5,5 bilhões

8º) Arsenal – US$ 5,4 bilhões

9º) Chelsea – US$ 4,2 bilhões

10º) Tottenham – US$ 3 bilhões

11º) Atlético de Madrid – US$ 2,95 bilhões

12º) Juventus – US$ 2,4 bilhões

13º) Borussia Dortmund – US$ 2,2 bilhões

14º) Milan – US$ 1,85 bilhão

15º) Inter de Milão – US$ 1,8 bilhão

16º) Aston Villa – US$ 1,4 bilhão

17º) Inter Miami – US$ 1,35 bilhão

18º) Los Angeles FC – US$ 1,32 bilhão

19º) Newcastle United – US$ 1,25 bilhão

20º) LA Galaxy – US$ 1,08 bilhão

21º) Brighton – US$ 1,02 bilhão

22º) West Ham United – US$ 1 bilhão

23º) Fulham – US$ 980 milhões

24º) Roma – US$ 950 milhões

25º) Crystal Palace – US$ 930 milhões

26º) Atlanta United – US$ 910 milhões

27º) New York City FC – US$ 900 milhões

28º) Stuttgart – US$ 880 milhões

29º) Seattle Sounders – US$ 860 milhões

30º) Austin FC – US$ 855 milhões

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