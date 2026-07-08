Ingressos das quartas da Copa caem quase 60% após eliminações de EUA e Portugal

A definição das quartas de final da Copa do Mundo 2026 provocou uma forte queda no mercado de revenda de ingressos. Sem os Estados Unidos, país-sede do torneio, e Portugal, marca de Cristiano Ronaldo, entre os classificados, os preços para algumas partidas despencaram em quase 60%.

Para se ter ideia, segundo dados da plataforma TickPick, divulgados pela revista Forbes, o preço dos ingressos para Espanha x Bélgica caiu de 2.950 mil dólares (R$ 15,2 mil) para 1.200 dólares (R$ 6 mil) nos últimos dias. A redução de aproximadamente 59% ocorreu após as eliminações das seleções norte-americana e portuguesa nas oitavas de final.

Analistas do setor avaliam que uma eventual classificação dos EUA e de Portugal teria mantido a procura em alta. O fator casa e o apelo de Cristiano Ronaldo eram vistos como elementos capazes de impulsionar os preços a patamares recordes.

Copa do Mundo: busca por ingressos

Nem todos os jogos, porém, seguiram a mesma tendência. As partidas Noruega x Inglaterra e Argentina x Suíça continuam entre as mais valorizadas das quartas de final. O interesse pela campanha histórica dos noruegueses e a presença de Lionel Messi entre os argentinos ajudaram a sustentar a demanda por ingressos.

O duelo entre Noruega e Inglaterra atualmente lidera o volume de buscas e, por isso, figura entre o jogo mais caro das quartas de final: 1,8 mil dólares (R$ 9,2 mil). Argentina x Suíça aparece na sequência, com valor de 1,5 mil dólares (R$ 7,7 mil).

Já o duelo entre França e Marrocos apresenta os bilhetes mais acessíveis entre os confrontos confirmados. De acordo com a TickPick, o valor mínimo de revenda caiu de 1.507 mil dólares (R$ 7,7 mil) para cerca de R$ 5,1 mil em três dias, uma redução de aproximadamente 27%.

A Fifa adotou uma precificação dinâmica para esta edição de Mundial e, portanto, os valores podem variar de acordo com a demanda.

Quartas de final e decisão da Copa do Mundo

Outro indicador de desaquecimento foi registrado pela plataforma SeatPick. Segundo o serviço, o preço mínimo médio de revenda para as quartas de final recuou mais de 50% nos últimos dias, ao mesmo tempo em que a oferta de entradas aumentou significativamente. O número de ingressos disponíveis para revenda passou de 28,3 mil para cerca de 49,4 mil atualmente.

Já para a finalíssima da Copa do Mundo, dia 19 de julho, os preços seguem em patamar elevado. O valor mínimo de revenda está em torno de 9.346 mil dólares (R$ 48,3 mil), mas especialistas do mercado projetam novas oscilações dependendo das seleções que garantirem vaga na decisão.

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