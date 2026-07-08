Amuzu volta aos treinos e reforça o Grêmio contra o Cruzeiro

O Grêmio recebeu uma notícia positiva na manhã desta terça-feira (8). Recuperado de um desconforto muscular, o atacante Amuzu voltou a treinar normalmente no CT Presidente Luiz Carvalho e participou das atividades ao lado do restante do elenco. O atleta desfalcou a equipe no amistoso contra a Chapecoense, no último sábado (4).

No entanto, o atacante está novamente à disposição do técnico Luís Castro e poderá ser utilizado no duelo contra o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo (12), às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será o último teste do Grêmio antes do retorno ao Campeonato Brasileiro.

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Amistoso servirá como ajuste final

A comissão técnica vê o confronto diante da Raposa como uma oportunidade importante para fazer os últimos ajustes na equipe. Além disso, o amistoso deve dar ritmo de jogo aos atletas que retornam de lesão e aprimorar o entrosamento do elenco para a sequência.

Se Amuzu voltou a ser opção, o mesmo ainda não acontece com Martin Braithwaite, por outro lado. O atacante dinamarquês segue afastado das atividades com bola enquanto se recupera de um quadro gripal. Assim como o belga, ele também não participou do amistoso contra a Chapecoense e continua sendo tratado como dúvida para o compromisso em Brasília.

O Grêmio trabalha para ter o elenco o mais próximo possível da força máxima na retomada das competições. Em seguida, o Tricolor Gaúcho voltará as atenções para a estreia no segundo semestre, quando enfrentará o Mirassol, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão. Até lá, Luís Castro espera recuperar todos os atletas e iniciar a sequência de jogos com o grupo completo.

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