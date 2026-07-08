Bobadilla ganha folga após a Copa, e São Paulo prevê retorno na próxima semana

O São Paulo aguarda a reapresentação de Damián Bobadilla para que o técnico Dorival Júnior tenha todo o elenco à disposição na reta final da intertemporada. Afinal, o volante disputou a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai e ainda não voltou ao clube. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador desembarcou no Paraguai na última segunda-feira (6), mas ainda não definiu a data de retorno ao Tricolor. A comissão técnica espera contar com o meio-campista na próxima semana, depois de um período de folga concedido ao atleta.

Enquanto Bobadilla permanece ausente, o restante do elenco trabalha no CT após mais de duas semanas de descanso durante a paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo. Vale lembrar que no início da temporada, os atletas não tiveram férias por causa da antecipação do Campeonato Paulista.

Pela seleção paraguaia, o meio-campista disputou quatro partidas no Mundial. O volante começou como titular na derrota para os Estados Unidos, na estreia, e também atuou desde o início na classificação sobre a Alemanha nos pênaltis, pelas oitavas de final. Por outro lado, na eliminação para a França, o jogador permaneceu no banco e não entrou em campo. Ao todo, acumulou 190 minutos na competição.

Por fim, o São Paulo retomou os treinamentos em 17 de junho e voltará a atuar oficialmente no dia 22 de julho, quando enfrentará o Athletico-PR, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.



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