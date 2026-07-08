CBF exige jogos da Série A apenas em estádios com semiautomático

A CBF pretende implementar uma mudança radical na Série A do Brasileirão. Afinal, a entidade vai restringir os jogos da primeira divisão do futebol brasileiro somente a estádios com a tecnologia do impedimento semiautomático. Dessa forma, os clubes que não puderem usar suas arenas deverão buscar outra com estrutura.

Não há prazo para o início da operação, mas o processo está em fase final de implementação. A CBF, aliás, já iniciou a instalação nos 19 estádios utilizados pelos 20 clubes da Série A (Flamengo e Fluminense dividem a operação do Maracanã). Por causa dessa regra, o Palmeiras decidiu bancar a instalação na Arena Barueri.

O Palmeiras costuma jogar na Arena Barueri quando o Nubank Parque fica indisponível por causa de eventos musicais. Dessa forma, o Alviverde vai precisar instalar a tecnologia por conta própria. Já o São Paulo, por sua vez, não poderá utilizar o Brinco de Ouro, quando precisar pela mesma razão. Portanto, teria que buscar um estádio com estrutura.

A CBF e a Genius, empresa fornecedora do sistema, ainda estão terminando o processo de instalação. A entidade desejava começar o Brasileirão com a tecnologia, mas não houve tempo para finalizar o processo. Dessa forma, ela deve estrear durante o segundo turno. Nos próximos dias, jogos das categorias de base serão usados para testes do sistema.

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