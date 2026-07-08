Jardim definirá futuro de promessas do Flamengo após amistosos

Em reta final de intertemporada, o Flamengo vai precisar tomar uma decisão sobre o futuro das promessas da base. Afinal, o técnico Leonardo Jardim aproveitou o período para levar os jovens e observá-los mais de perto. Dessa forma, a comissão técnica será responsável pelo futuro dos jogadores, de acordo com o “ge”.

A comissão técnica escolheu os jogadores que participariam da intertemporada em Portugal. Após utilizar o time principal no primeiro amistoso contra o River Plate, da Argentina, o técnico Leonardo Jardim deve fazer um rodízio diante do Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (7). Dessa forma, os jovens devem ganhar chance.

Além de Evertton Araújo, Wallace Yan e Dyogo Alves, que já fazem parte do time profissional, outros nove jogadores foram chamados. Entre eles: Daniel Thuram, Guilherme Gomes, Alan Santos, João Victor, Johnny, Joshua, Lorran e Rayan Lucas. Daniel Sales, que também viajou, sofreu uma lesão no primeiro jogo. Dessa forma, está fora dos próximos amistosos.

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Algarve. O Rubro-Negro termina a intertemporada em Portugal com amistoso contra o Benfica, no próximo sábado (11), às 15h30, no mesmo local. Há, ainda, um amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, em Brasília, na próxima semana.

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