Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir, escalações e arbitragem

A sexta edição da Brasil Ladies Cup começa nesta quinta-feira (9), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), reunindo Palmeiras, Flamengo, Seleção do Paraguai e Peñarol na disputa pelo título. O torneio segue até domingo (12), com entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Total Ticket. Além das partidas, a programação inclui palestras, workshops e ações sociais voltadas ao fortalecimento do futebol feminino.

Transmissão

Os jogos terão transmissão pelo Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

Flamengo

Na abertura da competição, o Flamengo enfrenta o Peñarol, às 15h. As Meninas da Gávea chegam com praticamente todo o elenco à disposição, mas não contarão com Cristiane, que permanecerá no Rio de Janeiro para dar sequência ao cronograma de recuperação e preparação para os próximos compromissos da temporada.

Palmeiras

Mais tarde, às 20h, o Palmeiras encara a Seleção do Paraguai em um confronto inédito na modalidade. Apesar disso, as Palestrinas têm retrospecto positivo contra equipes paraguaias, com vitórias sobre Libertad Limpeño, em 2022, e Olímpia, em 2023, ambas pela Libertadores Feminina.

Além disso, o formato é o mesmo do ano passado, quando passou por mudança. O modelo de disputa segue uma linha mais enxuta, sem a divisão das equipes em grupos como acontecia antes.

Brasil Ladies Cup

“Reuniremos grandes equipes do futebol sul-americano, como Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a seleção paraguaia, em um torneio que se consolidou como uma importante plataforma de desenvolvimento e valorização do futebol feminino”, afirmou Fábio Wolff, membro do comitê organizador do evento.

Dessa forma, a primeira edição do Brasil Ladies Cup foi realizada em 2021, no Allianz Parque, onde o São Paulo foi o campeão ao vencer o Santos na final por 3 a 2. No ano seguinte, na Fonte Luminosa, em Araraquara, o Flamengo fez 1 a 0 no Internacional na decisão e ficou com a taça.

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