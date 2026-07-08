Ex-mulher do goleiro Bruno desapareceu por conta própria, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais arquivou o inquérito que investigava o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes. A corporação tomou a decisão depois de concluir que o caso não apresentava evidências de ação criminosa.

Segundo a corporação, todas as diligências realizadas desde o registro do desaparecimento indicaram que Dayanne deixou o convívio familiar por vontade própria.

O desaparecimento mobilizou familiares e forças de segurança após Dayanne sair de casa na manhã de quinta-feira (2). De acordo com o relato do marido à Polícia Militar, ela disse que levaria os dois filhos para a casa da mãe, mas não voltou nem manteve contato ao longo do dia.

Durante as buscas, inclusive, o companheiro informou ter encontrado o celular dela na residência do casal. No imóvel também havia cartas com mensagens de despedida. Conforme o registro policial, o aparelho continha conversas relacionadas à cobrança de dívidas por pessoas que se apresentavam como agiotas. Nos escritos deixados por Dayanne, ela relatava viver sob ameaças de agiotas e se despedia dos familiares.

Ela foi localizada três dias depois, no sábado (4), e precisou ser levada para uma unidade hospitalar. As autoridades não divulgaram onde ela foi encontrada nem informaram as circunstâncias da localização.

Caso Eliza Samudio

O nome de Dayanne voltou ao noticiário por causa de sua ligação com o ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

Durante a investigação do crime, Dayanne chegou a responder na Justiça por acusações de sequestro e cárcere privado do filho de Eliza com Bruno. Ela foi submetida a julgamento, mas acabou absolvida pelo Tribunal do Júri.

A Justiça condenou o ex-goleiro Bruno a 22 anos e três meses de prisão pelo homicídio de Eliza Samudio. Atualmente, cumpre pena em regime semiaberto.

Neste ano, porém, o ex-goleiro voltou a ser preso depois de desrespeitar condições impostas pela Justiça. Segundo o Ministério Público, ele deixou o Estado do Rio sem autorização para negociar com um clube do Acre. Aliás, também teria cometido outras violações, como mudanças de endereço não comunicadas, descumprimento do recolhimento domiciliar e viagens sem autorização judicial.

Policiais prenderam Bruno em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após a Justiça decretar sua prisão.

Rede de apoio

Pessoas que enfrentam sofrimento emocional podem procurar atendimento especializado. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece acolhimento gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188, além de atendimento por chat e e-mail.

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