Internacional avalia investida por Rômulo após exigência do Palmeiras

O Internacional segue atento ao mercado e colocou o meia-atacante Rômulo entre os nomes observados para a sequência. O Colorado procurou o Palmeiras para entender as condições de uma possível negociação pelo jogador de 24 anos, que está fora dos planos de Abel Ferreira. Nesse sentido, é provável uma negociação na próxima janela de transferências.

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A resposta do clube paulista foi direta. O Palmeiras aceita vender Rômulo em definitivo, mas exige US$ 4 milhões, cerca de R$ 21 milhões na cotação atual. O valor é o mesmo estabelecido em outras consultas recentes e, por enquanto, é tratado como inegociável pela presidente Leila Pereira e pela diretoria alviverde. Enquanto isso, o clube gaúcho avalia internamente se fará uma investida mais concreta pelo atleta.

Inter monitora mercado para reforçar o elenco

A busca por novas peças faz parte do planejamento do departamento de futebol colorado para o segundo semestre. O técnico Paulo Pezzolano já manifestou a necessidade de aumentar as opções no setor de criação. Rômulo aparece como um jogador de características que agradam à comissão técnica, principalmente pela versatilidade e capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas.

No entanto, o Colorado não está sozinho na disputa. Athletico-PR e Red Bull Bragantino também acompanham a situação do meia e estudam a possibilidade de apresentar propostas durante a janela, que vai abrir oficialmente em 20 de julho. A concorrência pode aumentar a dificuldade de uma eventual negociação.

Emprestado ao Novorizontino para a disputa da Série B, Rômulo voltou a chamar atenção do mercado após uma sequência de boas atuações. Contratado pelo Palmeiras no início de 2024 por R$ 7,4 milhões, o meia não conseguiu se firmar no elenco principal e disputou apenas 16 partidas pelo Verdão, com uma assistência. Mesmo com contrato até 2028, a tendência é que o clube paulista aproveite a próxima janela para negociar o jogador em definitivo, enquanto o Internacional analisa se o investimento cabe dentro da realidade financeira do Beira-Rio.

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