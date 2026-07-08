Homem perde fortuna e vê prêmio de quase um milhão escapar após gol de Messi

A classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo trouxe alguns prejuízos fora de campo. Isso porque um apostador apostou quase 73 mil dólares (aproximadamente R$ 378 mil) que Lionel Messi não marcaria na partida contra o Egito, disputada nessa terça-feira (7).

O apostador colocou exatos 72.821 mil dólares (R$ 377 mil) na plataforma Kalshi visando um retorno de 186.722 mil dólares (R$ 967 mil arredondados na cotação atual), caso o camisa 10 argentino passasse em branco. Durante boa parte do jogo, o cenário parecia favorável ao apostador.

Lionel Messi perdeu seu segundo pênalti nesta Copa ainda no primeiro tempo, seis minutos após o gol do Egito, que abriu o placar no jogo. O goleiro Shoubir defendeu a cobrança do argentino e aumentou as chances de sucesso da aposta.

Messi ativa modo turbo

O roteiro, porém, mudou por completo na etapa final. Com a Argentina em desvantagem, Lionel assumiu novamente o protagonismo da campeã mundial. O camisa 10 primeiro deu assistência para Romero diminuir o placar aos 34 minutos, àquela altura o Egito vencia por 2 a 0.

Quatro minutos depois, aos 38, o camisa 10 empatou a partida e encerrou qualquer possibilidade de vitória ao apostador. O craque aproveitou a sobra de um cruzamento na área para acerta um chutaço no gol de Shoubir , que ainda tocou na bola antes dela morrer na rede.

A virada veio nos acréscimos, quando Enzo Fernández aproveitou um cruzamento e marcou de cabeça. Com o gol, Messi chegou a oito gols e se isolou na artilharia da Copa do Mundo 2026, bem como no ranking geral. O desempenho também lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida.

Próximo compromisso

Defendendo o título, a Argentina agora encara a Suíça nas quartas de final. O duelo está marcado para o próximo sábado (11), em Kansas City, nos Estados Unidos.

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