Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras durante as férias do futebol europeu

O atacante Gabriel Jesus aproveitou as férias do futebol europeu para treinar nas instalações do Palmeiras, clube que o revelou. Assim, nesta quarta-feira (8), o jogador realizou um trabalho de condicionamento físico na Academia de Futebol antes do jogo-treino do elenco profissional.

Dessa forma, o Alviverde divulgou imagens da atividade nas redes sociais e reforçou a ligação entre o jogador e o clube, Apesar da identificação com o Verdão, o atacante não pretende voltar ao futebol brasileiro neste momento. Até porque o atleta já manifestou o desejo de cumprir o contrato com o Arsenal, válido até julho de 2027.

Nesse sentido, o Verdão tentou formalmente repatriar o atacante em 2024. Na ocasião, o clube paulista consultou o Arsenal sobre uma transferência, mas as conversas não evoluíram.

Cabe destacar que o brasileiro também continua valorizado no mercado europeu. Antes da Copa do Mundo, o nome dele apareceu como alvo de Juventus, Milan e Atlético de Madrid.

Por fim, o atacante permanecerá em São Paulo até o início da pré-temporada do Arsenal. Na última temporada, o clube londrino conquistou o título do Campeonato Inglês, mas não conseguiu levantar a taça da Liga dos Campeões da Europa.

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