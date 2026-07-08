ASSINE JÁ!
Jogada10

Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras durante as férias do futebol europeu

Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras durante as férias do futebol europeu
Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras durante as férias do futebol europeu -

 

O atacante Gabriel Jesus aproveitou as férias do futebol europeu para treinar nas instalações do Palmeiras, clube que o revelou. Assim, nesta quarta-feira (8), o jogador realizou um trabalho de condicionamento físico na Academia de Futebol antes do jogo-treino do elenco profissional.

Dessa forma, o Alviverde divulgou imagens da atividade nas redes sociais e reforçou a ligação entre o jogador e o clube, Apesar da identificação com o Verdão, o atacante não pretende voltar ao futebol brasileiro neste momento. Até porque o atleta já manifestou o desejo de cumprir o contrato com o Arsenal, válido até julho de 2027.

Nesse sentido, o Verdão tentou formalmente repatriar o atacante em 2024. Na ocasião, o clube paulista consultou o Arsenal sobre uma transferência, mas as conversas não evoluíram.

Cabe destacar que o brasileiro também continua valorizado no mercado europeu. Antes da Copa do Mundo, o nome dele apareceu como alvo de Juventus, Milan e Atlético de Madrid.

Por fim, o atacante permanecerá em São Paulo até o início da pré-temporada do Arsenal. Na última temporada, o clube londrino conquistou o título do Campeonato Inglês, mas não conseguiu levantar a taça da Liga dos Campeões da Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas