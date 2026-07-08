Remo avança por Zé Ivaldo e aguarda definição com o Santos

O Remo está perto de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. O clube paraense encaminhou um acordo pelo zagueiro Zé Ivaldo, de 29 anos, que partirá por empréstimo pelo Santos. As conversas avançaram nos últimos dias e a expectativa é de que a negociação chegue ao fim em breve.

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O defensor iniciou a temporada como titular no Peixe, mas perdeu espaço ao longo dos meses. Em 2026, Zé Ivaldo disputou 12 partidas pelo clube paulista, porém, nos compromissos mais recentes, sequer saiu do banco de reservas. Nesse sentido, uma saída deve estar como a melhor alternativa para todas as partes.

Remo busca experiência para fortalecer o elenco

O jogador acumula passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Vitória e Cruzeiro, além de estar no Santos desde a temporada passada. Sua experiência é um dos fatores que mais agradam à comissão técnica. No elenco azulino, o defensor terá concorrência por uma vaga entre os titulares. Atualmente, o técnico conta com nomes como Marllon, Tchamba, Léo Andrade e Matheus Felipe, contratado recentemente pelo clube.

Caso a negociação feche, Zé Ivaldo será o terceiro reforço do Remo nesta janela de transferências. Anteriormente, o Leão acertou as contratações do zagueiro Matheus Felipe e do volante Edson Fernando, que estava atuando na Ucrânia. Desse modo, o Remo segue atento ao mercado e ainda não descarta novas movimentações para qualificar o elenco.

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